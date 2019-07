De Grazia quiso despachar un proyecto sin presentarlo en comisión y ardió Troya en el Concejo

La publicidad de las declaraciones juradas de bienes de los funcionarios volvió a generar cruces, esta vez bastante más virulentos que en otras ocasiones, en el seno de la Comisión de Legislación del Concejo. En que tras discutir durante varios meses el proyecto original de Juntos por el Cambio, e incluso proponer modificaciones tanto por parte del Movimiento Vecinal como del peronismo, la presidenta de la Comisión, Daiana De Grazia, quiso apurar el despacho de la iniciativa, advirtiendo que si no tenía el consenso lo haría en minoría, con algunos cambios que había introducido pero sin poner frente al resto de los ediles el texto correspondiente. La primera reacción vino de parte de un visiblemente ofuscado Guillermo Salim, quien le espetó con una fuerte frase que era inconcebible dar despacho a un proyecto que hasta ese momento nadie había visto.



Poco después fueron Andrea Montenegro y Julio “Pity” Federico (bloque de Todos) los que le recriminaron a la edil del macrismo que, aún con estas “desprolijidades” de por medio, utilizara después el tema “políticamente con la prensa”, diciendo que la oposición demora su tratamiento. Fue entonces que Federico, manteniendo no obstante un tono amable, le recordó a De Grazia que “ninguno del partido de ustedes se presentó a la justicia para que se determine qué pasó con el tema de los aportes truchos, sin embargo siguen hablando de transparencia”.

Tatiana Lescano (Todos), por su parte, le marcó a De Grazia otras diferencias más vinculadas al modo en que propuso que se tratara hoy el proyecto. “Si todos lo tenemos podemos construirlo desde el consenso; por más que quisieras, hoy no podrías despacharlo en minoría con modificaciones si no lo tenemos en la Comisión”, le advirtió la concejal peronista. En ese momento, el secretario del bloque Juntos por el Cambio le acercó el borrador con los cambios a De Grazia, pero no dejaba de ser precisamente eso, un borrador no incorporado aún al expediente.

“Queremos un gobierno abierto y transparente”

Tras la complicada reunión, De Grazia admitió que sin llegar a presentar el proyecto con las modificaciones sugeridas, pensó que “de todos modos lo iban a tomar porque los cambios eran pocos. Pero se armó un gran revuelo y por eso decidimos presentarlo nuevamente con esas modificaciones para que puedan leerlo y, si es posible, sacarlo en forma conjunta. Pero hay un momento en que los proyectos tienen un límite”.

“No sé si es un enfrentamiento, pero nosotros tenemos la mirada de que el ciudadano tiene derecho a saber qué se hace con lo que paga por sus impuestos. Esta es una cuestión de transparencia para el ciudadano, un gobierno abierto, para que se sepa en qué se gasta el dinero de los ciudadanos, y qué tiene cada funcionario cuando llega y cuando se va”, sostuvo.

Reconocimiento a Hugo Cereijo

Antes de las discusiones, Legislación aprobó la denominación de Hugo Cereijo, reconocido profesional y colaborador con varias instituciones de la comunidad, al sector de Otorrinolaringología del Centro Municipal de Salud. Y se analizaron modificaciones a distintas ordenanzas, como la que regula el acampe en la costa.