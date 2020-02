De Grazia se defendió por la licencia: “alboroto innecesario” y el “derrape” de Suhit

20 febrero, 2020 Leido: 89



La concejal de Juntos por el Cambio Daiana De Grazia consideró esta mañana que se armó un “debate y alboroto innecesario” por el tema de su licencia, tras los cuestionamientos en el seno de la Comisión de Legislación, y consideró que el presidente de la misma, Sebastián Suhit, “derrapó”.

La edil, acompañada por Enrique Groeneneberg, presidente de la bancada, dijo que “el 31 de enero presenté el pedido de licencia porque no iba a estar en Tres Arroyos del 3 a al 14 de febrero ya que considero que si no voy a estar ejerciendo mis funciones no tengo por qué cobrar”.

“Se hizo un expediente y desde el 20 de febrero traté de ubicar al presidente del Concejo, Dr. Nickel, pero no lo pude hacer. Pregunté en Secretaría tampoco sabían dónde estaba, por lo cual no pude hablarlo con él”, justificó.

“No sabemos bien por qué no se trató ya que cuando ingresa un expediente se trata y listo. Veremos cómo se puede llegar a solucionar por más que ya haya pasado”, admitió.

“Yo no quiero cobrar los días que no trabajé, quizás haya algunos concejales a los que esto les molesta pero es mi manera de manejarme”, aseguró.

“El reemplazo estaba previsto con Marisa Marioli pero no sé qué pasó. Las cuestiones formales desde nuestro bloque las hicimos”, fundamentó.

“Derrapar”

Sobre las declaraciones del edil Suhit, consideró que “fue muy desafortunado porque es el presidente de la Comisión. Yo estuve en ese lugar y uno lo que debe hacer es comentar los temas que se trataron. Las apreciaciones personales van por otro lado. Posiblemente la inexperiencia de él en esta función que está ejerciendo lo ha hecho derrapar.

“No hay fisuras”

Por su parte, Groenenberg se hizo responsable “por el no trato de esa licencia”.

“Aclaramos el tema de la mejor manera posible. Tenemos diferencias porque pensamos distinto pero eso no significa que haya fisuras o grietas en el bloque”, sostuvo.

Finalmente, ratificó que el pedido de licencia sigue vigente y que la idea es que se trate en una extraordinaria o en la próxima sesión.

Volver