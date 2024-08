De Grazia: será de pollo la carne preferida

Si en la Argentina actual se hiciera un top ten entre las carnes, la carne vacuna y la carne de pollo se codearían por ocupar el principal lugar del podio. Sucede que ambas proteínas coinciden en lo que va de 2024 con la significativa cifra de 45 kilos de consumo per cápita por año. Una creciendo y la otra cayendo en picada, finalmente el pollo alcanzo a los bifes en las preferencias del consumidor argentino.

Esta realidad fue anticipada hace un tiempo atrás por el empresario avícola Joaquín de Grazia, el dueño de Granja Tres Arroyos (GTA), la mayor productora de carne aviar del país. Ahora, siempre con mucha modestia pero confiado en su experiencia, el titular de la reconocida avícola se adelantó en decir que en los próximos años la carne de pollo será más consumida que la vacuna.

“Hace 15 años dije: ‘algún día se va a consumir más carne de pollo que carne roja’, porque bueno, esa es una tendencia mundial. No estoy inventando nada. Ha pasado en muchos lugares del mundo. Hoy, si no me falla la estadística, el único país donde todavía se come más carne roja que de ave es Uruguay”, dijo De Grazia .

La carne es una una exquisitez en el mundo, Es algo que tiene que ser caro. Cuando se come un bife argentino, además de que gusta mucho, no se pueden creer que en Argentina tiene un buen precio y bajo”, explicó.

En este sentido y lejos de pensar en una competencia, De Grazia dijo que realmente lo que le preocupa es que en los últimos 30 años no haya crecido el stock bovino.

“En el pollo hemos encontrado darle variedades muy distintas en empaque y en distintas de distintos tipo de productos industrializados. Hoy la principal cadena de fast food del mundo vendió este año más productos avícolas que carnes rojas. Ha habido un cambio extraordinario en la manera de consumir el pollo. El pollo acepta que uno vuele un poco en la imaginación y diga qué otra cosa puedo hacer”, apuntó.

