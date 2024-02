De Grazia y el inicio de sesiones: “Queremos ver un verdadero cambio luego de 20 años de Vecinalismo”

29 febrero, 2024

La concejala radical Daiana De Grazia habló de varios aspectos vinculados a la actualidad política que vive el país en la gestión Milei, y, consultada sobre la expectativa por el discurso inaugural del período ordinario de sesiones en el deliberativo tresarroyense que tendrá lugar este viernes por la tarde, dijo que “es una expectativa muy grande, y espero que el discurso refleje un verdadero cambio, luego de 20 años de gestión vecinalista. Nosotros seguimos plantados como la primera oposición, para controlar, velar y acompañar en los casos que sea necesario”.

En el orden interno del partido que conduce, De Grazia dijo que este miércoles “se dio la primera reunión de Comisión Directiva y también estamos expectantes por las elecciones que va a tener el PRO, para ver cómo será la integración en Juntos por el Cambio, por lo que estamos viendo que harán nuestros socios, sobre todo los que están más cercanos al gobierno de Milei”.

Sobre la posibilidad que Macri pueda presidir el PRO, dijo que “esos son rumores que uno escucha y sabe que están dando vueltas, pero dependerá de los votantes del PRO; primero tenemos que tomar las decisiones para nuestro partido, para nuestra identidad, y hacer la defensa de las instituciones, del Congreso y de la Democracia”.

“Ganó Milei y nosotros quedamos como un partido de oposición y tenemos una responsabilidad como tal porque ese es el mandato que nos dio la sociedad”, sostuvo y agregó: “Javier Milei tiene que gobernar para todos los Argentinos, y eso no hay modo de hacerlo si no es a través del consenso y dialogo, y si no hay dialogo, y respeto sobre todo es difícil acompañar los proyectos, creo que como radicales hemos tomado una actitud responsable respecto a la ley ómnibus y ahora hay que ver qué pasa con las provincias, los exabruptos y lo que dirá en el discurso inaugural; esperemos que sea un discurso conciliador, no de agravios, porque tenemos una cuestión muy fatigada, muy cansada de todo esto y necesitamos salir adelante todos juntos: De ninguna manera concebimos que se pueda gobernar sin el Congreso, es fundamental tener las instituciones fuertes, porque cuando no las tuvimos no dieron soluciones a la sociedad”.

Sobre el inicio del año en el deliberativo con la reunión de las comisiones internas, la edil radical afirmó que “no hay mucho orden en las comisiones porque hay mucha gente nueva; nosotros hemos presentado un proyecto de ordenanza para que tengan la obligación el secretario y los concejales tengan la obligación de capacitarse en la labor legislativa, para aprender y poder representar bien a nuestros vecinos”.

