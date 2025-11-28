De la balanza a la evidencia: el nuevo enfoque nutricional basado en composición corporal- InBody

28 noviembre, 2025 0

Durante años, el peso corporal fue tomado como el principal indicador de salud. Sin embargo, hoy sabemos que este número aislado dice muy poco acerca del estado real de una persona. Dos individuos pueden pesar lo mismo y, aun así, tener condiciones físicas y metabólicas completamente diferentes. Por eso, el foco actual en nutrición apunta a un concepto mucho más preciso y valioso: la composición corporal.

La composición corporal permite evaluar la proporción de masa muscular, masa grasa, agua y otros compartimentos del organismo. Estos parámetros brindan una imagen más completa y son fundamentales para diseñar tratamientos realmente efectivos y personalizados.

Por qué importa medir bien

En nuestro trabajo utilizamos InBody, un equipo de bioimpedancia de alta precisión que se ha convertido en un estándar de excelencia. La precisión de InBody ha sido probada y validada a través de numerosos estudios médicos. Se han publicado más de 400 artículos que utilizan dispositivos InBody para la investigación en todo el mundo. A diferencia de otras balanzas o mediciones simplificadas, InBody ofrece datos segmentados y específicos, lo que habilita intervenciones mucho más certeras. Esto permite:

Detectar pérdida de masa muscular aunque el peso se mantenga estable.

Identificar aumento de masa grasa incluso cuando la balanza baja.

Ajustar planes nutricionales y de actividad física con exactitud clínica.

Monitorear cambios reales a lo largo del tratamiento.

El objetivo deja de ser “bajar de peso” y pasa a ser mejorar la calidad del peso, optimizar la salud metabólica y promover un bienestar sostenible.

Mirar más allá del número

Trabajar sobre la composición corporal ayuda a desarmar la idea de que salud es sinónimo de delgadez. No buscamos cuerpos “más livianos”, sino cuerpos más fuertes, funcionales y saludables. Esto impacta tanto en la prevención como en el tratamiento de enfermedades crónicas, rendimiento deportivo y calidad de vida.

Nuevas líneas de trabajo para 2026 en MODONUTT

Incorporaremos nuevas líneas y enfoques para acompañar a nuestros consultantes de forma aún más integral. Queremos que nuestra comunidad sea parte del proceso, por eso realizaremos encuestas y sondeos sobre estos desarrollos. Quienes deseen participar pueden seguirnos en Instagram: @modonutt, donde estaremos compartiendo novedades, preguntas abiertas y material educativo.

