De la Canal: “Sebastián Dop nos va a inspirar”

7 junio, 2021 Leido: 62

La presidenta del Rotary Club Tres Arroyos Libertad, María del Carmen de la Canal, dijo por LU 24 que Sebastián Dop “es un joven que nos va a inspirar” al invitar a la comunidad a participar de la charla virtual que el profesional tresarroyense brindará mañana.

“Es un chico que se recibió de biólogo, con capacidades diferentes a las nuestras. Se van a sorprender, es un joven que nos va a inspirar y más en esta época de crisis donde estamos todos encerrados, les vamos a demostrar que todo se puede”, afirmó.

“Va a ser la inspiración de mucha gente que dice no puedo, no alcanzo, no llego. Él, una persona no vidente, logró muchas cosas. Mañana los espero a todos. Va a contar su historia de vida”, agregó.

Cabe señalar que Sebastián Dop fue galardonado con el premio Agua Clara de LU 24 en 2013.

La charla será este martes 8 de junio, a las 20 hs., a través de la aplicación Zoom. Los códigos de ingreso son: ID: 87172979424 y CA: 891565

