De La Garma celebra su aniversario 113 con dos jornadas imperdibles

2 diciembre, 2025

0
De La Garma celebra su aniversario 113 con dos jornadas imperdibles

Desde el Municipio de Chaves invita a toda la comunidad a participar de los festejos por el 113.º aniversario en De La Garma, que se llevarán a cabo este domingo y próximo lunes con una amplia agenda de propuestas culturales, recreativas y tradicionales.

Domingo 7 de diciembre

Las actividades comenzarán a las 9 horas con la apertura del Encuentro de Autos Multimarcas – Amigos del Chevrolet, seguido a las 10 por la feria de artesanos y productores del distrito.

A las 11, se realizará la Santa Misa y Segunda Comunión en la Parroquia Nuestra Señora de Luján.

A partir de las 12, vecinos y visitantes podrán disfrutar de la apertura de fogones y cantinas.

Durante la tarde, desde las 15, habrá presentaciones de artistas locales y de la zona, y el cierre estará a cargo de Los Bailables de Nico y La Baruyera.

Lunes 8 de diciembre

La celebración continuará a las 18, con el acto protocolar en Plaza Independencia.

A las 18:30, tendrá lugar el tradicional desfile cívico sobre la Avenida Víctor H. Barrera.

Finalizado el desfile, los festejos seguirán en el predio Eduardo Vicente Chiara, donde el público podrá disfrutar de:

  • Feria de artesanos y emprendedores
  • Fogones y servicios de cantinas
  • Música en vivo

 

 

Los festejos por los 113 años en De La Garma como cada año invitan a los vecinos para celebrar la historia, la identidad y el presente de esta localidad, reafirmando el compromiso de Chaves Municipio con la cultura y las tradiciones de todo el distrito.

De La Garma celebra su aniversario 113 con dos jornadas imperdibles
De La Garma celebra su aniversario 113 con dos jornadas imperdibles
De La Garma celebra su aniversario 113 con dos jornadas imperdibles