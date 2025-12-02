De La Garma celebra su aniversario 113 con dos jornadas imperdibles

Desde el Municipio de Chaves invita a toda la comunidad a participar de los festejos por el 113.º aniversario en De La Garma, que se llevarán a cabo este domingo y próximo lunes con una amplia agenda de propuestas culturales, recreativas y tradicionales.

Domingo 7 de diciembre

Las actividades comenzarán a las 9 horas con la apertura del Encuentro de Autos Multimarcas – Amigos del Chevrolet, seguido a las 10 por la feria de artesanos y productores del distrito.

A las 11, se realizará la Santa Misa y Segunda Comunión en la Parroquia Nuestra Señora de Luján.

A partir de las 12, vecinos y visitantes podrán disfrutar de la apertura de fogones y cantinas.

Durante la tarde, desde las 15, habrá presentaciones de artistas locales y de la zona, y el cierre estará a cargo de Los Bailables de Nico y La Baruyera.

Lunes 8 de diciembre

La celebración continuará a las 18, con el acto protocolar en Plaza Independencia.

A las 18:30, tendrá lugar el tradicional desfile cívico sobre la Avenida Víctor H. Barrera.

Finalizado el desfile, los festejos seguirán en el predio Eduardo Vicente Chiara, donde el público podrá disfrutar de:

Feria de artesanos y emprendedores

Fogones y servicios de cantinas

Música en vivo

Los festejos por los 113 años en De La Garma como cada año invitan a los vecinos para celebrar la historia, la identidad y el presente de esta localidad, reafirmando el compromiso de Chaves Municipio con la cultura y las tradiciones de todo el distrito.

