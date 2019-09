De la Garma conmemora aniversario de la creación de la Dirección de Bomberos de Policía

La Dirección de Bomberos es el cuerpo más antiguo de la Policía, en la Provincia de Buenos Aires, creado el 6 de septiembre de 1887, como una unidad técnico-específica dependiente de la Superintendencia de Seguridad Siniestral.



La función de este organismo es la de mantener el orden y la seguridad pública, protegiendo la vida, bienes y derechos de la población ante los casos de incendio u otra situación siniestral que pueda agredir la seguridad común.

Su misión es velar por la seguridad de los habitantes en lo que respecta a causas siniestrales, es decir que interviene en casos de incendios, accidentes, derrumbes, explosiones, inundaciones, entre otras situaciones que impliquen riesgo para las personas y bienes.

Pero la actividad de este cuerpo no comienza ni termina en esto solo. Aquello forma parte de los ámbitos de acción que le cabe actuar y desenvuelve su accionar, es decir que este comprende la faz operativa únicamente, desarrollando también otros aspectos de la faz preventiva e investigativa respectivamente. Estos dos últimos, con el correr de los años, han adquirido relativa importancia.

En el ámbito preventivo, la actividad es muy nutrida y variada. Esta comprende desde la capacitación del personal propio hasta charlas, seminarios, difusión de medidas de prevención por los medios de comunicación, charlas en establecimientos educacionales, empresas, etc., tendientes a minimizar las causas de siniestros.

Mientras que la faz investigativa procura analizar las causas de los siniestros, estudiar las características, efectuando pericias y ensayos de materiales de seguridad, de tal manera de reunir información posible para así reducir los índices de siniestralidad, difundiendo las medidas de seguridad.

El Cuartel De la Garma

Es así que con el correr de los años otras ciudades del interior de la Provincia, que adquirían importancia junto con el crecimiento demográfico, requerían la instalación de cuarteles de bomberos, creándose el 17 de septiembre del año 1993, el Cuartel de Bomberos De La Garma.

Desde entonces, en el distrito chavense y gracias al esfuerzo no solo del personal sino también del invaluable aporte de la comunidad, se fue adquiriendo importancia y con ello se lo fue equipando acorde a las circunstancias.

Entre los anhelos pendientes se encuentra la adquisición de un nuevo camión para luego realizarle el carrozado específico como autobomba cisterna, debido a la zona agropecuaria que se encuentra establecido el Cuartel De La Garma y continuar trabajando junto a otras instituciones de formación, educativas, Voluntarias, como representantes de actividades de la comunidad, sociedades, cámaras, Ong., etc., en el ámbito de los partidos jurisdiccionales de Adolfo Gonzales Chaves y Tres Arroyos, en crear una cultura de prevención antisiniestral, bajo el lema “La verdadera seguridad, la hacemos entre todos”.