De la Garma: ‘Coopeser’ cumplió 64 años brindando diversos servicios a la población

3 marzo, 2021

La Cooperativa de Provisión de Servicios Públicos De La Garma estuvo en el día de ayer de festejo por su aniversario, y por ello LU24 dialogó con su Gerente, Horacio Checchia, para que comente también cómo está en la actualidad el trabajo en la Cooperativa, y cómo los afectó la situación de pandemia en el 2020.

Luego que las oficinas de la Cooperativa tuviera que cerrar sus puertas ya que 8 de los 15 empleados dieran positivo de COVID 19, el gerente sostuvo: “subsistimos, hay que destacar la buena voluntad de todo el personal” y a pesar del brote indicó “como se pudo los servicios se siguieron brindando”.

“Superado eso, se sigue trabajando, no con normalidad, los servicios sí se prestan con normalidad, pero nos vamos llenando de tareas como obras y mantenimientos que quedan pendientes, que no estamos en condiciones de realizar, ya que estamos trabajando con un 50% del personal” comentó Checchia, lamentando la afectación inevitable a la Cooperativa, de la situación de pandemia.

La Cooperativa de Provisión de Servicios Públicos en los últimos tiempos se ha expandido en servicios, y hoy por hoy, entre sus destacados se encuentran los servicios de: energía, internet, telefonía, agua potable, servicios sociales, mil kilómetros de línea rural, servicios apícolas, un camión atmosférico.

Ante ésta cantidad de servicios, y la cantidad reducida de personal, la Cooperativa de De la Garma, funciona como una gran familia, “funcionalmente todas las personas cumplen más de una tarea” indicó su Gerente, y resaltó que son 150 aproximadamente las Cooperativas que se encuentran en la misma situación de ser “pequeñas” pero abarcando gran cantidad de servicios.

En ese sentido expresó “nuestro mal llamado mercado, las cooperativas somos de desarrollo, no de mercado, es chiquito, tenemos 700 u 800 conexiones de internet, 1300 conexiones de luz y eso da para un plantel reducido”.

Por otra parte, comentó que se agregó la posibilidad de pago de factura de forma electrónica, pero reconoció que todavía los vecinos no se acostumbran, “quieren el papelito” manifestó.

Para finalizar, dijo a LU24 “de esto salimos todos juntos, me gustaría estar pensando en que si este cambio cultural nos va a llevar a algo, como que juntos podemos, sabemos lo que ha luchado la gente que está en sanidad, y lo nuestro si bien es imprescindible también, no es comparable con lo de esa gente que ha trabajado horas y horas sin descanso”.

