De la Garma: Marcelo Santillán presentó a los precandidatos del Frente de Todos

“En 2015 decían que iba a haber un intendente al que no le importaría ni De la Garma ni Barra. Hoy, a tres años y medio, tengo que decirles que hemos hecho obras importantes y otorgamos derechos a todos los ciudadanos del distrito por igual”, enunció Marcelo Santillán, anoche en la presentación de la Lista 503 del Frente de Todos en De la Garma.



En un encuentro que tuvo la presencia con muchas familias y simpatizantes, se presentaron a todos los precandidatos que acompañarán al actual intendente de cara a las PASO del 11 de abril, donde se legitimarán las listas de candidatos.

La garmense Silvina Troitiño, primera en la lista para el Consejo Escolar, contó sus impresiones: “Esta es una lista con espíritu de trabajo, de personas honestas y transparentes, y sobre todo con vocación de servicio”.

“Y vocación de servicio es saber ponerse en el lugar del otro: es entender las necesidades del otro, ocuparse y preocuparse”, justificó.

Troitiño dijo sentirse orgullosa de “ser parte y conformar este equipo de trabajo”, y agradeció a De la Garma por la propuesta, y al Partido Justicialista por la confianza.

“En 2015 votaron un cambio, y ese cambio fue muy triste y lamentable”, dijo en referencia al gobierno provincial y nacional, por eso quiero valorar la gestión de Marcelo Santillán, porque el esfuerzo que ha hecho dentro de este contexto solo se logra con garra y perseverancia”, agregó.

Obras y críticas

El intendente municipal mencionó parte de las obras en De la Garma y criticó lo que se hizo mal en gestiones anteriores.

Acotó: “Nosotros nos enfrentamos desde el primer día al gobierno provincial. Por ejemplo nos dijeron que De la Garma no podía tener un registro de las Personas, y nosotros lo trasladamos a la Delegación y siguió funcionando”.

“Le dijimos al Ministerio de Seguridad que íbamos a ayudar a los estudiantes de policía para estudiar y que además volvieran al distrito cuando se reciban, y la respuesta fue negativa”, contó, y agregó: “Igual lo hicimos”.

“Cuando vimos la pileta como estaba, no nos quejamos, fuimos y la hicimos como se debía. Y también observamos que era necesario hacer otra pileta para niños, y lo concretamos”, recordó.

“¿Se acuerdan cómo estaba el destacamento policial? Se reconstruyó por completo, junto con la Delegación Municipal, y luces Leds en la vía pública”, indicó. Mencionó además la adquisición de las combis para estudiantes y de los vehículos para el área de salud.

Advirtió que debemos saber “quién es quién en la localidad, y podernos mirar a la cara porque esa es la forma de sostener la política”, y aseguró que esta no se hace con “hipocresía porque así no se mejoran los derechos de los ciudadanos”.

“Nos hablan de honestidad, cuando en De la Garma hicieron el mayor daño que se podía hacer con las cloacas, donde enterraron un millón de dólares. Ya lo dijo el ENOHSA, las cloacas es una ruina total”, concluyó.