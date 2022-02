De La Garma palpita la 2ª Fiesta del Alfajor y piensa en el Récord Guinness

18 febrero, 2022 Leido: 192

Este fin de semana, organizada por el Club Agrario, se desarrollará la segunda edición de la Fiesta del Alfajor en De La Garma y sus organizadores ya piensan en ingresar al Libro Guinness de los récords.

José Arce, presidente de la institución, dijo a LU 24 que se realizará en el galpón del ex ferrocarril, un lugar que el club tiene en comodato y fue reacondicionado para la primera edición llevada a cabo en 2019.

Arce recordó que la idea de la celebración fue del panadero “Paco”, un gran colaborador de la entidad, y Juan Pablo Salinas, quien era presidente en aquel momento. “En la edición anterior el alfajor pesó 515 kilos. Después tuvimos que parar por la pandemia y ahora que la situación mejoró decidimos hacerla en esta fecha, la original era noviembre. Vamos a intentar superar los 600 kilos”, afirmó.

El alfajor gigante tendrá 350 kilogramos de dulce de leche y 250 kilogramos de margarina, entre otros ingredientes.

La fiesta comenzará a partir del mediodía de este sábado con la habilitación de fogones y la feria de artesanos. Por la tarde, habrá una exposición de perros de raza Ovejero Alemán, esquila de ovejas y el armado de un alambrado de siete hilos.

Arce confirmó que para la próxima edición intentarán incluir al mega alfajor en el Libro Guinness de los récords. “Son muchos trámites los que hay que hacer, no es fácil, pero somos emprendedores”, aseguró.

El equipo de elaboración está conformado por cinco personas. El alfajor se cortará entre las 17 y 18 y se venderá por kilo. “En la primera edición “voló” en una hora y media, no quedó nada. No esperábamos esa locura, nos sorprendió”, recordó.

En tanto, por la noche, habrá un baile popular con Los Bailables de Nico y la presentación de La San Francisco.

El domingo, habrá fogones y una gran fiesta campera con destrezas rurales. “Están todos invitados, el tiempo nos va a acompañar, ojalá salga todo lindo, nosotros apuntamos a que la fiesta vaya creciendo año a año”, expresó.

Habilitación

Por otra parte, cabe destacar que hoy se realizaron inspecciones en el lugar, donde la autoridad competente hizo entrega de certificado Antisiniestral y habilitación municipal, cuyas acciones fueron llevadas a cabo en forma mancomunada por personal de Bomberos de De la Garma a cargo del comisario Jorge Merino, el delegado municipal Santiago Caparros, la Oficina de Comercio Luis Barragán y el área de Tránsito municipal Marcos Masa, además de encontrarse parte de la comisión del Club Atlético Agrario organizadora del evento, representado por su presidente José Arce. Se recorrieron las instalaciones verificando elementos de prevención y combate de incendios como así también rutas de evacuación, salidas de emergencia, cartelería, servicios de asistencia, etc. conformando un entorno seguro y de esta manera cumpliendo con las normativas vigentes, establecidas para eventos masivos,

También en TN

El canal de noticias TN reflejó, también en la mañana de este viernes, la expectativa generada en la localidad chavense, y entrevistó al panadero Francisco Romano y sus ayudantes, quienes trabajan en el armado del alfajor gigante, que podrá ser adquirido y degustado por los asistentes al evento.

Volver