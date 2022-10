De la grieta al abismo: duro embate del Concejo al Ejecutivo

6 octubre, 2022

Una verdadera andanada de reclamos hacia el Ejecutivo Municipal por parte de los bloques opositores fue el eje de la primera sesión ordinaria de Octubre que el Concejo Deliberante realizó este jueves, que incluyó el tratamiento sobre tablas en el final de la misma de un proyecto del bloque del Frente de Todos, dirigido al presidente del cuerpo para convocar de manera urgente a la Comisión de Control de espacios licitados y cedidos en comodato del partido de Tres Arroyos, para considerar el tema de la licitación del Ex Borneo, en Claromecó.

Fue la presidenta del bloque peronista, Graciela Callegari, la encargada de fundamentar el pedido y sostuvo que “la urgencia del pedido sobre tablas obedece a tener rápidamente la construcción de la respuesta adecuada fundada con conocimiento de este concejo a los efectos de salir del lugar en que nos colocan en los medios y las redes que lo que no se hace es culpa de este Concejo”.

Con vehemencia, sostuvo “venimos poniendo en conocimiento la necesidad de contar con la información sobre el tema de paradores para no llegar a este mes de octubre sobre cómo vamos a atender a los turistas. Esto es producto de vivir las respuestas tardías y que traen abandonos de proyectos y conflictos que la mayoría de veces judiciables, o incluso con autorizaciones de este concejo especiales. En el medio de todo está el vecino y el ingreso económico a través de una política turística al distrito”.

“Sale de la galera una licitación para un único parador como la respuesta única y necesaria para atender la temporada a un mes y medio para ponerse en marcha. Hasta ahí consta la información, y se licita un parador por decreto, aunque se lo trata de sostener en una ordenanza anterior y según la información hay un solo oferente; sabemos que luego de expedirse la comisión evaluadora si se adjudica a ese único oferente el parador soñado y licitado de esta forma, tendrá que venir a este cuerpo para que apruebe una licitación de un único oferente”, agregó.

“No queremos volver a ser colocados en la situación que nosotros demoremos este expediente por lo que se funda en eso el pedido de la convocatoria plenaria a la comisión de licitación y seguimiento de espacios licitados y la comisión de legislación con el espíritu que lo que tengamos que aprobar tengamos los deberes hechos para cuando suba el expediente para que no sea el Concejo el culpable de la no prestación de servicios turísticos”, lanzó.

“Fundo el tema en que dos cosas hacen ruido, en los pasillos falta el criterio de la comisión evaluadora, en los medios y redes, el director del Ente Descentralizado felicita al oferente, dando por hecho el tema y comparte detalles del pliego proyecto que podría tener inconvenientes para la construcción de paradores en la playa por lo que para estar con todo estudiado y aprobado estamos solicitando que usted de manera urgente convoque a la comisión para trabajar con una plenaria de la comisión de legislación antes que suba el pliego si es que la misma lo aprueba” especificó.

De Grazia acompaña y desconfía

Luego del extenso discurso de la edil peronista, desde Juntos, Daiana De Grazia se preguntó “si a 54 días se llega con la construcción (N. del R.- del parador), y habló de la propuesta de unidades modulares desde la dirección de turismo, y recreó la historia “que determina luego el decreto de instalación del balneario 2, y nos ponen en un lugar que claramente no es deseado porque al haber un solo oferente nos pone en una situación si habrá un parador o no en Claromecó con el debido respeto que debe tener una política turística para tener un parador abierto y ahora con este problema, tendremos que resolverlo en manera precipitada y ponernos en un lugar de acuerdo a lo que decida la junta evaluadora.”

“Deseamos hacer políticas a largo plazo por lo que se llamó al concurso para proveer una política adecuada en turismo. No es una cuestión que uno aprueba o no porque se le otorga por 17 años; estamos hablando de subsanar en pocos días esa situación; ¿tiene sentido? El intendente incumple una ordenanza y hace un decreto para instalar un parador en 54 días”.

“Estamos “corriendo de atrás” quizás me equivoque pero concuerdo en llamar a la Comisión de Concesiones para ver si podemos tratar este tema de manera seria a pesar que es enviado de manera poco seria. Cuando hablamos de paradores hablamos de una política de turismo”, cerró.

El resto de la sesión

Hubo una reiterada queja hacia el accionar del poder central, sumando también reclamos de vecinos relativos a solucionar problemas tales como rellenar baches, neutralizar olores nauseabundos, limpieza de terrenos, o reducir velocidad en un tramo de una calle en Barrio Olimpo.

También temas puntuales, como la puesta en marcha de un programa de salud menstrual en el distrito, aprobado por mayoría sin el voto vecinalista, que defendió las acciones llevadas a cabo desde el Centro Municipal de Salud y la Secretaría de Desarrollo Social.

De cara a la temporada, se solicitó la implementación del servicio de Guardavidas a partir del 19 de noviembre, medida ya adoptada desde la Secretaría de Seguridad, como la atención en las oficinas de turismo, también decidida desde la Dirección de Turismo, aprobada con el voto por mayoría de Juntos y Todos.

En temas vinculados a la seguridad, se solicitaron informes respecto a la instalación de radares en las rutas de acceso, y la reunión del Consejo de Seguridad Vial.

Volvió al recinto un llamado al Concurso de Ideas para confeccionar los paradores sustentables en las playas del distrito, sobre la viabilidad de realizar los mismos, enmarcados en una política turística de impacto ambiental, que motiva una consulta al Tribunal de Cuentas.

Otra vez se trajo a la sesión el pedido de informes al Ejecutivo sobre la calidad del servicio de agua de red, solicitando la publicación de los análisis bacteriológicos tal lo normado en una ordenanza aprobada a propuesta del bloque del Frente de Todos. Se habló de transparencia en la gestión pública y la información de la misma, de acuerdo a las normativas vigentes a nivel nacional e internacional.

El tema de buscar soluciones a la guardia pediátrica fue ventilado nuevamente, requiriendo una reunión urgente en tal sentido, ante una situación que no afecta solamente al distrito, sino que es un verdadero paradigma al decir de los ediles, a lo que se sumó la atención que se brinda en el Hospital, reclamando la acción al Ejecutivo a través del encuentro coordinado con el intendente municipal, buscando un nuevo espacio de diálogo.

En otro orden, se pidió al intendente arbitrar los trámites pertinentes para declarar la insalubridad para el personal de enfermería que cumple funciones en los Centros de Atención Primaria de la Salud aprobado por unanimidad.

La sesión, de dos horas diecisiete minutos de duración, concluyó con el pedido del recambio de iluminación en el centro comercial de Claromecó por luminarias LED y señalización del sentido de las calles en la localidad balnearia.

