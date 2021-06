De la mano del Movimiento Evita llega el programa “El Estado en tu barrio”

El Movimiento Evita realizará actividades en los barrios durante dos días en Tres Arroyos, a través del programa nacional “El Estado en tu barrio”. Este lunes, desde las 9:30, se instalarán en Barrio Ranchos, en Emilio de la Calle al 1400, y el martes en tanto irán a Villa Italia, en Rocha 1400, para que, a través del contacto con los vecinos, se intensifica la prevención ante la pandemia de coronavirus, facilitando la inscripción para vacunarse y asesorando a quienes residen en los barrios mencionados.

“Es la primera visita, hoy estaremos en el Barrio Ranchos, a las 9:30 en Emilio de la Calle al 1400; nosotros hicimos un relevamiento en los diferentes barrios hace tres meses, y había mucha desinformación respecto a la vacuna, por lo que sabemos que los sectores más populares necesitan tener una herramienta para poder acceder a la misma”, dijo Adela Cornú, la referente local del Movimiento Evita en Tres Arroyos, a LU 24.

“Es un programa enfocado más hacia el conurbano, pero es bueno que los compañeros vengan, en este caso desde Olavarría al interior, para poder ayudar a la gente en el trámite para vacunarse, ya que hay algunos que no tenían un mail, porque es obligatorio, y también hay gente que no se acerca al Polideportivo por la distancia o es muy mayor, no puede transitar o le representa un gasto que no puede sostener, por lo que se brinda la atención y además programa realizar colaboraciones para otro tipo de trámites, pero esta es una primera visita que se realiza con la promesa de volver en corto plazo”.

La visita continuará en Villa Italia este martes, en Rocha 1400 en Tres Arroyos, el miércoles y jueves en Gonzales Chaves y el viernes en Benito Juárez, con la promesa de volver nuevamente en julio”, afirmó Adela Cornú.

Reunión con Katopodis: “se habló “a calzón quitado”

Consultada en otro sentido sobre la reunión que mantuvieron diversos sectores del peronismo local con el ministro Katopodis días pasados, dijo que “en la misma se habló “a calzón quitado” de la situación interna en Tres Arroyos, y a su vez indicó que “me pareció muy interesante que vengan a escuchar; nosotros venimos trabajando sin parar, no es que nos juntamos ahora en elecciones: realizamos reparto de leña, ayudamos en merenderos y hacemos un trabajo importante; es bueno que se acerque para ver como venimos”.

“Ese día que vino el ministro fue un primer encuentro que tuvimos los sectores, y quedamos en avanzar en el transcurso de esta semana o la semana en una mesa donde se empezará a trabajar ya para la campaña”.

