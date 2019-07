De LU 24 al país

Para la mayoría de los ciudadanos tresarroyenses, escuchar que nombran a su lugar en un medio nacional genera una sensación distinta. Sea por una situación meteorológica, un gesto destacable, un hecho de inseguridad u otro que cause indignación.

LU 24 ha tenido notable presencia estos últimos años en medios nacionales, con periodistas de nuestra emisora brindando informes y colaborando con los “grandes de la comunicación”.

Este 2019 fue uno de los años más “participativos” de nuestra emisora en este sentido, aunque hay casos que han resonado anteriormente, como el recordado “Geriátrico del Horror” o alguna aparición del Parque Industrial de nuestra ciudad en diario Clarín, entre los más recientes en el 2018.



Cronología de este año

Ya en el primer día de este año, LU 24 le hizo ver al país lo que sucedía en nuestra ciudad, acompañada por el firme apoyo de oyentes y lectores que enviaron fotos y videos de lo que fue un devastador temporal que causó cuantiosos daños en diferentes lugares del partido de Tres Arroyos.



El 29 de enero de 2019, no fue un medio nacional pero sí un reconocido grupo de cumbia villera el que reprodujo una noticia de nuestro medio por el robo de una garrafa. “Mala Fama” compartió la imagen de la noticia cuyo titular coincidía con la letra de una de sus canciones.



Ese mismo día, un hecho que causó muchísima indignación en Marisol y que desfiló por varios medios nacionales fue referido al pescador que mató un delfín y luego se lo comió. LU 24 fue el primero en compartir esa nota que llegó a mucha gente con el fin de crear conciencia.



Hoy, otra vez por una causa meteorológica, Tres Arroyos apareció bien temprano en los televisores de todo el país, con un detallado informe desde las 6 de la mañana de la nieve que se hizo presente en nuestra ciudad.

LU 24 siempre intentó ser el primer medio en informar a la gente de nuestra ciudad, y por qué no, a la gente de todo el país en los casos que lo amerita.