De médico a paciente: Bronzieri dio positivo de coronavirus y contó su experiencia

El Dr. Alejandro Bronzieri, quien se encuentra desempeñándose como especialista en la Sala Covid-19 del Centro Municipal de Salud, fue diagnosticado con coronavirus y hoy recuperado, habló de su experiencia como paciente.



El médico estuvo cinco días internado en el hospital en estado crítico y con riesgo de vida: “Viví la construcción de la sala covid y la viví como paciente. Por supuesto que la primera es la mejor opción que la segunda, pero me llena de orgullo tanto la primera de haber formado parte del grupo de trabajo, pero también me pone muy orgulloso como paciente el haber recibido la atención, no porque sea médico me atendieron diferente que al resto, todos los pacientes se sienten igual y la verdad que es un orgullo que te atiendan de esa manera”, expresó a LU 24.

A pesar de que se considera una persona sana y no presenta ninguna patología tuvo una situación crítica con riesgo de vida, “así es el coronavirus. No me considero persona de riesgo, pero si personal de riesgo. Todo el personal de salud estamos expuestos repetidamente a exposiciones del coronavirus y estamos aprendiendo con la pandemia, los trabajadores de la salud nos sometemos a altísimas cargas virales, esto nos somete a mayor riesgo”, reflexionó.

También destacó el trabajo de sus colegas quienes actuaron rápidamente y dijo que recibió tratamiento con plasma. “Las experiencias son disimiles, en mi caso en particular la respuesta fue inmediata y la respuesta clínica fue increíble, eso determinó de que mi progresión de la enfermedad no fuera mucho más masiva de lo que ya era”.

En total, dijo, atravesó siete días de enfermedad, dos en su casa y cinco en el hospital, y comentó que de su entorno familiar se contagió su novia y una sobrina.

Finalmente el Dr. Bronzieri apuntó a las medidas de distanciamiento social como “la única herramienta para evitar los contactos masivos”. “Si la gente supiera cómo se pasa adentro de la salud, uno que lo ve como médico y luego lo ve transformado en paciente, le puede asegurar que los que muestran las fotos de la playa, juntando muchas camionetas, tendrían otra noción. Y también si se dieran cuenta de la cantidad de personal de salud enfermo que estamos, porque nosotros somos un recurso finito. Respiradores se pueden seguir comprando pero los que lo manejamos somos nosotros y si se sigue enfermando el personal médico, no hay gente para cuidar”.

La vacuna rusa

Ante los anuncios realizados por el Presidente Alberto Fernández de la adquisición de la vacuna rusa, el médico opinó que “la noticia corre más por los medios que por el lado científico. Hay un montón de pruebas y ensayos que se deben realizar que se están omitiendo, entonces plantear la vacunación masiva sin conocer los efectos es lo que le genera ciertas dudas”.

