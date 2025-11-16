De Minos a Tres Arroyos: Buena respuesta a una original propuesta

16 noviembre, 2025 0

En el marco del Día Mundial de la Filosofía, que se conmemora el cuarto jueves de noviembre, este domingo, en el laberinto del Parque Cabañas se llevó a cabo una original performance, impulsada por las profesoras Natalia Balul y Silvina Pallioti, que tuvo como protagonistas a los alumnos de primer año del Instituto 167, del Profesorado de enseñanza primaria.

Con una buena concurrencia de público, se recorrió el laberinto, luego de hacer referencia al mito del Minotauro.

Jugando con esta historia, la idea fue reflexionar sobre el laberinto que se plantea en nuestras vidas, y la forma en que salimos de él, y también reflexionar sobre el “monstruo” interno, que a veces, desata nuestra ira. En paralelo, además, se hizo referencia a “La Casa de Asterión” de Jorge Luis Borges.

El cierre fue musical, a cargo de Adrián Pandilla y Gustavo Sabatini.

Esta propuesta fue acompañada por la Dirección de Cultura, Educación y Derechos Humanos .

