De qué se trata el nuevo sistema de residencias médicas que anunció Kicillof

18 octubre, 2022

Esta mañana, el Gobernador acompañado del ministro de Salud, Nicolás Kreplak, precisaron detalles sobre el nuevo reglamento de residentes de hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires. Cómo serán las nuevas reglas y qué mejoras ostenta.

Allí, el titular del Ejecutivo explicó que “el reglamento para los residentes era arcaico y buscamos una transformación profunda en el sistema de salud bonaerense que estaba deteriorado. En este caso buscamos modernizar el regimen de residencias”.

En ese sentido, sostuvo que desde su gestión apostaron “a una salud con inversión en los trabajadoras y trabajadores pero también edilicia, en equipos y medicamentos. Hoy se está haciendo una reparación histórica, laboral y como todo lo que hacemos de justicia social. Esto es un hito”.

En tanto que el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, remarcó que “hoy 18 de octubre es un día donde se consolida el reclamo de años y años porque hace mucho tiempo queríamos mejorar en condiciones y el sistema de residencia en la provincia sea elegido por los recibidos de las universidades”.

Actualmente hay en el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires alrededor de 5.000 residentes. En el año 2021 se ofrecieron 2.073 cupos y se cubrieron, luego de las readjudicaciones, 1.437 cupos (69%).

El 1 de octubre del año 2022, ingresaron los primeros R1 (1.117) alcanzando el 52% de los cupos que fueron ofrecidos (2.136). Durante octubre y noviembre de este año se completarán el resto de las readjudicaciones.

El Reglamento vigente que regula las residencias en toda la provincia es del año 2001 y nunca se actualizó. La actualización de ese Reglamento es un reclamo histórico de las y los residentes. La gestión anterior se había comprometido a su actualización pero no cumplió.

Se establece un día laboral para que quienes están en el último año de las residencias, tengan la posibilidad de realizar otras tareas remuneradas una vez por semana. Se reduce la jornada laboral de lunes a viernes, eliminando el sábado. Se limitan las horas de guardia, pasando de 24 hs a 12 hs. Se habilita la docencia y la investigación sin incompatibilidades desde primer año.

Un plus por guardia con un valor igual al 13% del sueldo de un jefe de residentes (actualmente $26.227 por mes). Un plus por zona de baja cobertura, para incentivar la radicación en lugares con necesidad de profesionales, con un valor igual al 7% del sueldo del residente (entre $10.444 para un R1 y $13.713 para un R4 por mes).

Un adicional por hijo/a de $1.500 y el doble en caso de hijo con discapacidad, en lugar del pago por casado. Aportes al IPS, sin pérdida de salario de bolsillo para todos los residentes.

fuente: latecla.info

