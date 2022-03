De Segurola y Habana a Marisol: Pablo Bahía recibió los botines de Maradona

26 marzo, 2022 Leido: 818

Pablo Bahía, un amigo de Diego Armando Maradona, habló este sábado con LU 24 sobre el sorpresivo regalo que recibió. Hace un tiempo atrás, German Pérez Chicharra, le entregó un par de los míticos botines Borussia que el astro argentino utilizaba en su etapa como jugador.



“Fue una sorpresa cuando los recibí, no tenía nada de él, tenía una remera del arquero suplente, una verde y negra. German Pérez Chicharra, un gran amigo, me la entregó”, dijo.

“Él está en Segurola Y Habana, donde dejaron su departamento. Él trabaja ahí, me regalo eso, es algo hermoso para uno que le gustó el fútbol. Es una lástima que le haya sacado la suela, valen más con los tapones. Ahora tengo que ponerlos en un lugar especial”, aseguró el amigo del último 10.

“A mí me los acerca German, no sé en qué momento los recibió, tenía esos botines y me los trajo de regalo. German tenía una amistad muy grande con el 10, convivió muchos años, no solo acá, sino también en Europa. German fue uno de los amigos más leales que tuvo Diego”, afirmó.

“Él estuvo hace 20 días, está todos los fines de semana con Martín. Tengo que encontrar algún lugar en donde la gente los pueda ver. Me gustaría saber en qué partidos los usó”, finalizó.

