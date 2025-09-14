De Velazco; “El equilibrio fiscal debe darse con inclusión social”

14 septiembre, 2025 0

El secretario de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Matías De Velazco, sostuvo, al hablar en el marco el acto oficial que inauguró la Expo Rural, estar de acuerdo con el equilibrio fiscal que propone el gobierno nacional pero sostuvo que “no hay que meter los dedos en el enchufe, ya que debe darse con inclusión social”.

En otro aspecto también reclamó a las autoridades sobre las inundaciones en la Provincia, el estado de las rutas y caminos rurales, la falta de infraestructura e hizo una comparación sobre el trabajo en equipo que desarrolla la entidad ruralista tresarroyense desde hace años “la que tiene su peso en el Consejo de la CARBAP, y veo que en otros estamentos como las autoridades políticas no dan soluciones a los problemas de los argentinos”.

“No dejo de sorprenderme cada vez que vengo a la exposición rural de Tres Arroyos por el, como decía Eugenio, el incremento cada vez más grande de presencia en la misma de expositores y de gente; veo mucho entusiasmo en la gente que participa acá, mucho interés porque venimos a ver lo que ofrecen los proveedores. Y luego, lo que puede hacer un grupo de personas. Felicito a Eugenio y a su grupo, (cuando se pone un objetivo y termina en ese sentido, ¿no? eso demuestra la capacidad de los argentinos cuando se pone un objetivo y avanza hacia eso. No me voy a olvidar, hace rato que vengo acá, yo diría que soy vecino de ustedes. También la gestión anterior, la gestión del señor Mariano Astiz, y toda la gente que trabajó en pos de llevar a la Sociedad Rural de Tres Arroyos a donde está hoy: una sociedad rural que tiene su peso en el Consejo de CARBAP”, señaló De Velazco.

“Veo que no pasa lo mismo en otros estamentos donde se une gente, en este caso autoridades políticas, para solucionar problemas de los argentinos, problemas que ya no son coyunturales, ya que, dada su permanencia en el tiempo, son estructurales”, aseveró.

“Concretamente en este momento me refiero al tema de inundaciones en Provincia de Buenos Aires, tema rutas, que lo sufrimos todos, falta de infraestructura, de mantenimiento, caminos rurales; tema que de solo denunciarlo ya cansa, pero cansa más andar por caminos rurales; hay gente que sufre el tema de inundaciones, los riesgos de las rutas, porque ahí está la vida en juego. Entonces, sin hablar de partidos políticos, ni ideologías, sería bueno que una vez por todas toda la gente que le toca ocupar cargo público que trabaje en aras y en pos del bien común en vez de mirar tan solo su espacio”, dijo.

“He tenido varias consultas últimamente acerca de cómo ha votado el campo en estas últimas elecciones de la semana pasada, sorprendidos los medios por el caudal votos del Partido Justicialista, digamos. Yo creo que, dentro del justicialismo, sin meterme mucho en política, una cosa es el peronismo, otra cosa es el kirchnerismo y a los medios que me han preguntado, les digo,” el campo no vota kirchnerismo”, explicó.

“Sería bueno ya poder ir terminando con esos problemas que estamos conviviendo: a nivel nacional tenemos una preocupación desde CRA con el Gobierno Nacional. Consideramos que el camino es el correcto y hasta acá, este camino debemos transitar: creemos en el orden, en el equilibrio fiscal. El problema es cuando estamos viendo que esto tiene que darse, este desarrollo tiene que darse con inclusión social y no descuidar la parte social. No meter los dedos en el enchufe”, advirtió y agregó: “con esto me refiero a que, a no hacer acciones que no sean pensadas en forma previa. Me refiero a temas en masa, me refiero a temas intra, me refiero a temas barrera. Y lo que nos preocupa también a nivel nacional es que el campo, siendo un sector pilar dentro de la economía argentina, no tenga una representación adecuada”.

“La representación es trabada por una secretaría, y cuando la semana pasada o hace unos días se anuncia este cambio de la vacunación contra la aftosa, se anuncia en microeconomía: entonces, el campo deberá tener el lugar que le corresponde”, concluyó.

Volver