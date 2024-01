De Velazco: “hay que achicar el Estado, al campo no le cabe una piedra más en el bolsillo”

7 enero, 2024

El productor agropecuario chavense Matías De Velazco, quien es además Secretario del Consejo Directivo de Confederaciones Rurales Argentinas, en contacto con LU 24 trazó un panorama sobre cómo afecta al sector las medidas implementadas por el gobierno asumido el 10 de diciembre.

“Es un año en el cual hay un cambio importante en el país; yo creo que si seguíamos en el rumbo que estábamos el país iba al precipicio y ahora con un gobierno con muchos ajustes, esperando que vaya bien, es un momento muy duro para todos, esperemos que sea para bien de todos nosotros; cuando se habla de 15 a 30 años es para llegar a una situación ideal y creo que las mejoras debieran darse en un plazo más corto, pero soy consciente plenamente que es un camino durísimo; esto es como cuando la economía anda mal en la casa, si uno no hace los ajustes eso va muy mal”, dijo.

“Nos sorprendió el aumento de retenciones en los derechos de exportación sobre todo por lo que habló en campaña; ahora habrá entrado al gobierno y se habrá enterado de muchas cosas ocultas; ahora sube los derechos de exportación, que espero sean de forma temporales, y nosotros desde Confederaciones Rurales Argentinas trabajamos mucho en dejar que queden exentos las economías regionales, que las dejaban afuera de toda competencia, trabajamos con eso, escucharon hicieron unos cambios y por ejemplo lo que era la lechería que estaba en la lona, eso lo solucionaron”, especificó.

“Hay que tener un poco de paciencia, pero la situación es muy complicada, todos sabemos lo que sube el costo de los alimentos, el combustible ni hablar; pero lo importante es que el Estado sea austero y que se achique, porque los gastos del Estado todos sale de nuestros bolsillos, hay gente que no tendría que estar ahí, creemos que hay un cambio, esos cambios que estamos viendo al menos nos da un poco de paciencia, de valor para soportarlos”, sostuvo.

En lo que hace a los rindes de cosecha, en el orden regional, dijo que “hemos tenido una fina con bastantes daños, con las tormentas del 17 de diciembre, luego piedra el 24, y en particular el aumento de las tasas, al ser un gobierno nuevo por lo que en la gestión municipal tiene que aumentar las tasas siempre va al mismo lugar donde sacar, y lo que no entienden es que al campo no le cabe una piedra más en el bolsillo y tiene que achicar el Estado”.

Volver