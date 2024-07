Debatió el Concejo sobre viandas que se proveen a comedores escolares

4 julio, 2024

La novena sesión ordinaria del Concejo Deliberante tuvo 18 puntos de tratamiento.

Estuvieron presentes 16 ediles, y ausentes por cuestiones personales, las concejalas Marioli y De Grazia de Juntos por el Cambio.

En medio de la sesión se conoció el fallecimiento de la ex concejal por la UCR María Marta Naveyra, por lo que se guardó un minuto de silencio en su memoria.

Entre los temas más discutidos fue retomada la cuestión de la cantidad y calidad alimentaria para los comedores escolares, que tuvo varias idas y venidas entre el bloque de Juntos por el Cambio, autor de un proyecto de comunicación hacia el Ejecutivo para que se pudiera destinar dinero desde la comuna para mejorar las viandas hasta que se actualice por parte de Provincia, a que el presupuesto actual fue dictaminado en el mes de febrero.

El punto fue fundamentado por Cecilia Del Águila, quien dio a conocer primeramente que el Fondo de Financiamiento Educativo permitiría el aporte del municipio dentro del 60% disponible, y sumó a su vez que las porciones que se entregan necesariamente deberían ser aumentadas “dado que para asegurar la calidad educativa es necesario primero asegurar la calidad alimentaria”.

El tema fue contestado desde el oficialismo por los concejales Acuña y Olivera quienes se expresaron a favor, pero destacaron a su vez “la dificultad de poder realizar las mejoras ante la situación crítica económica ante las medidas del gobierno nacional” tema que también fue tratado en la reunión del Observatorio Nutricional.

Del Águila insistió que “no se objetaba la calidad sino la cantidad” de alimento que mejorará la calidad nutricional de los niños.

Acuña sostuvo que “esto es demagogia” ya que desde la bancada autora se daba a conocer por parte de la presidenta Marioli la sesión anterior que la comida alcanza.

Marcelo León desde el vecinalismo dijo que “esto es un “deja vú”, ya que el tema fue tratad o en la última sesión del mes de junio, por lo que deberíamos tratar de tener un poco más de datos para discutir sobre la base de cuestiones concretas” y proponía el pase a Comisión.

Olivera coincidió con León y manifestó que la información que llega al Observatorio Nutricional es que los nutricionistas no tienen objeciones”.

Calvo dijo que “no se debe perder de vista lo que sucede en las escuelas que dicen que las nutricionistas hacen lo que pueden con alimentos alternativos, más baratos, por el presupuesto que tienen lo que recae en los directivos y auxiliares”.

Facundo Elgart dijo que “es increíble que estemos discutiendo estas cuestiones, me da pena y vergüenza y es imposible no atarlo a lo nacional por las políticas de un gobierno que no escucha, creo que tenemos que dar un poco de altura a estas discusiones”. León mocionó el pase a Comisión nuevamente, lo que finalmente ocurrió, aprobándose por mayoría con los votos de La Libertad Avanza, Unión por la Patria y Movimiento Vecinal.

Se aprobó el proyecto presentado en su momento en una banca ciudadana por el guardavidas Lucas Centeno, para que en el tramo comprendido por la Avenida Costanera entre calles 42 y 46, no se utilicen los parlantes con bluetooth en esa zona de playa, disponiéndose asimismo que se coloque adecuada cartelería en los estacionamientos y que también se traslade la campaña a las otras playas del distrito.

Fue enviado a Comisión el proyecto de incorporación al gabinete municipal de la Secretaría de Turismo al gabinete proyecto de Juntos por el Cambio.

Fue rechazado el tratamiento de la ordenanza vetada por el intendente de cesión o donación de terrenos municipales a organizaciones con más de tres años de antigüedad, al no contarse con los dos tercios de los votos del cuerpo.

Aprobaron un pedido informe del MV sobre el número total de defibriladores y su ubicación exacta en todo el distrito.

Se aprobó un pedido del vecinalismo sobre el retiro de cartelería caída por efectos del temporal de diciembre en la ciudad cabecera y las localidades y una serie de pedido de respuesta a varias solicitudes, también por parte del MV, respecto a las tareas en la obra del Polo Educativo, las estadísticas de la apertura de la bajada de Dunamar, la reparación del pavimento en Monteagudo y Ruta 228, y en Avenida Constituyentes y Sebastián Costa con su cruce de la Ruta 228.

Hubo asimismo diversos pedidos desde el bloque de Juntos por el Cambio relacionados con la seguridad vial, la demarcación peatonal en Ameghino y San Martín, la finalización de la construcción de la plaza y el mantenimiento de calles de Barrio Santa Teresita y del alumbrado público en ese sector.

También vinculado con el Parque Cabañas se solicitó se envíe un relevamiento de las especies caídas en ese lugar y también la valorización del predio, y la posibilidad de realizar excursiones por parte de los establecimientos educativos, el que pasó a Comisión a pedido del concejal Elgart.

El arreglo del murallón costanero en Claromecó fue reclamado una vez más, ya que se derrumbó hace más de un año y también que se coloque el cableado de iluminación, aprobado por mayoría.

Se solicitó la colocación de un semáforo peatonal en la intersección de Avenida San Martín, Alsina y Pringles.

Nuevamente se trajo a la sesión el pedido de informes sobre la calidad del agua en Reta de acuerdo a la problemática existente, la colocación de una bomba purificadora para dotar de la mayor calidad de agua a la población de esa localidad. El concejal Barragán propuso pasar a Comisión y fue aprobado por unanimidad.

Sobre tablas se trató la licencia del concejal Eduardo Giordano desde el 19 de julio al 1 de agosto inclusive, y se incorporó a bloque de Juntos por el Cambio a Carmen Herminia Merlo.

En el final de la sesión, la presidenta del cuerpo Mara Redivo agradeció la presencia de alumnos del Colegio Hogar San José que estuvieron presentes en el tratamiento de los diferentes expedientes.

