Debuta el Circo Servian

28 mayo, 2026 0

Luego de 23 años de no visitar la ciudad, este viernes se produce el debut del reconocido Circo Servian, con un espectáculo lleno de tecnología y gran trabajo de sus integrantes, con dos escenarios donde se puede apreciar la cuidada puesta en escena, para que el público tresarroyense disfrute plenamente de esta propuesta innovadora.

La función comenzará a las 20:00 en la carpa instalada en Avenida del Trabajador y Matheu, y se anuncian dos funciones para este fin de semana, a las 17:00 y a las 20:00.

Es una ocasión para no perdérsela, ya que permanecerán poco tiempo en Tres Arroyos, porque deben realizar visitas a dos ciudades más antes de entrar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para las Vacaciones de Invierno.

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