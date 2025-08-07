Decisión Niñez: “cuando escuchamos a las infancias, construimos comunidad”

Con enorme emoción y orgullo, Martin Garate, Secretario de Desarrollo Social, felicita y agradece a los niñas y niñas participantes de DECISION NIÑEZ.

Desde la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de Tres Arroyos, hicieron pública la felicitación a cada uno de los más de 120 niños y niñas que participaron de la Asamblea Zonal del programa Decisión Niñez, realizada en el Centro Cultural “La Estación”. En representación de los municipios de Gonzales Chaves, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Monte Hermoso y Tres Arroyos, las infancias compartieron y defendieron con convicción los 20 proyectos comunitarios que pensaron, debatieron y desarrollaron durante meses.

Desde el Municipio de Tres Arroyos, Martin Garate, dijo quje “estamos muy felices porque que ya hicimos realidad dos proyectos elaborados en nuestra ciudad en 2024, que benefician a los niños y niñas de Villa Italia con el cine de su barrio y estamos muy prontos a inaugurar la placita del Barrio Municipal. Estas propuestas no resultaron seleccionados por el presupuesto provincial, pero ya lo estamos concretando desde nuestra gestión, como clara muestra de nuestro compromiso con las voces de las infancias y adolescencias.

“Estas instancias nos enseñan, nos inspiran y nos interpelan. Como gestión, tenemos la gran oportunidad de hacer realidad lo que los chicos y chicas sueñan, piensan y proyectan con amor por su comunidad. Porque cuando se sienten verdaderamente escuchados, su capacidad de transformar el entorno es inmensa. A todos los niños y niñas: gracias por su compromiso, por su creatividad, y por recordarnos, una vez más, que el futuro se construye desde el presente, con ustedes como protagonistas.”

¿QUÉ ES DECISION NIÑEZ, Y QUE COMPARTIMOS EN ESTA EDICION 2025?

Decisión Niñez es mucho más que una política pública. Es una propuesta transformadora que parte de una premisa clara: cuando los niños y niñas son escuchados con ternura, respeto y verdadera intención de priorizar sus derechos, surgen ideas maravillosas que enriquecen nuestras comunidades. Esta iniciativa del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia, basada en presupuesto participativo, permite que sean ellos quienes piensen, diseñen y defiendan los proyectos que sueñan para sus territorios.

En esta ediciòn, diez proyectos fueron seleccionados para recibir financiamiento del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, por un monto de $1.200.000 cada uno:

🔹 De 8 a 12 años:

“El cumple de mi escuela” – Cnel. Dorrego

“La plaza de todos, parte 2” – Cnel. Dorrego

“Más tecnología para actuar” – Orense, Tres Arroyos

“Pringles juega” – Cnel. Pringles

“Una biblioteca para todas las personas” – Monte Hermoso

🔹 De 13 a 17 años:

“El deporte y su importancia en nuestra localidad” – Vázquez, Gonzales Chaves

“Estación solar” – Cnel. Dorrego

“La plaza del pueblo” – Copetonas, Tres Arroyos

“Más deporte, más salud” – Indio Rico, Cnel. Pringles

“Restaurando” – Cnel. Pringles

