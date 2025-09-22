Decretan nuevo feriado largo para el mes de Noviembre

22 septiembre, 2025 0

El Gobierno adelantó una fecha de Noviembre y confirmó un fin de semana largo de cuatro días. La decisión, oficializada mediante el Decreto 614/2025, apunta a fortalecer el turismo interno y a ofrecer un nuevo respiro para los argentinos.

A partir de esta norma, los feriados que caigan sábado o domingo podrán trasladarse al viernes anterior o al lunes siguiente. Hasta ahora, la Ley 27.399 no contemplaba esa posibilidad.

De esta manera, Noviembre ya tiene su propio finde largo quedando de esta manera: viernes 21, feriado con fines turísticos, sábado 22 y domingo 23, fin de semana y el lunes 24, feriado por el Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20 de noviembre).

El decreto, además, abre la puerta a otra jugada similar en octubre. El Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que cae el domingo 12, el Gobierno decidió trasladarlo al viernes 10.

