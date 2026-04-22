Decretaron la quiebra de la histórica láctea SanCor

22 abril, 2026 182

Tras una historia de 88 años de trabajo, la histórica láctea SanCor recibió este miércoles la noticia de que la Justicia decretó su quiebra, aunque ordenó que adelante producción mientras se intenta vender la firma.

El juez Marcelo Gelcich, a cargo del Juzgado en lo Civil y Comercial de la 4ta. Nominación de los Tribunales de Rafaela, decretó este miércoles la quiebra de la cooperativa láctea SanCor que enfrenta una deuda de 120 millones de dólares. La semana pasada la propia firma había solicitado la quiebra tras reconocer la imposibilidad de resolver la situación en el marco del concurso preventivo de acreedores que se había iniciado en 2025.

SanCor informó la semana pasada que no estaba en condiciones de afrontar su deuda ni de formular una propuesta de acuerdo con las pretensiones de sus acreedores. En su fallo, el juez Gelcich explicó que ese reconocimiento de la firma implica directamente el fracaso del proceso preventivo y habilita la declaración de quiebra. En ese sentido señaló que la situación encuadra en una “quiebra indirecta por frustración anticipada y expresamente reconocida del trámite preventivo”.

En rigor, al momento de la quiebra, la cooperativa acumulaba más de 12.788 millones de pesos en salarios adeudados, más de 6.349 millones de pesos de deuda impositiva y previsional, y más de 13.313 millones de pesos de deuda comercial, entre otros rubros. A eso se sumó el pasivo del concurso con deudas por más de 86 millones de dólares.

Según fuentes al tanto del proceso, ya hay interesados en comprar activos de la empresa e invertir para poner en marcha las plantas. Señalaron que, si la Justicia avanza rápido, hay chances de reactivar las unidades productivas, algo que consideran clave en este momento.

con información de minutouno.com

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