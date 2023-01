Defensa Civil pide responsabilidad para evitar incendios forestales

5 enero, 2023

Desde área de Defensa Civil dependiente de la Secretaría de Seguridad Municipal alertan sobre las altas temperaturas en nuestra zona donde las máximas serán superiores a los 33 º C e irán en aumento, con los valores más altos entre el sábado y el lunes. Por ello se solicita a la población extremar las medidas de precaución para evitar incendios forestales.

Cabe destacar que el índice de peligrosidad de incendio será extremo en concordancia con lo mencionado, debido al incremento del calor y el viento y la baja de la humedad relativa. Desde hoy predominará el viento del Norte, con mayor intensidad y ráfagas, en especial el fin de semana.

Se recomienda a la población extremar los cuidados evitando la limpieza de terrenos a través de la quema, no hacer fogatas o asados en lugares no aptos o habilitados, evitar arrojar colillas o fósforos encendidos en rutas y/o campos y no abandonar botellas u otros vidrios en zonas rurales, ya que con la presencia del sol pueden funcionar como lupa e iniciar el fuego. Evitar realizar cualquier acción de riesgo que pueda provocar el inicio de fuego.

Realice en cada predio las prácticas preventivas que estén a su alcance, tales como: cortafuegos, limpieza de alambrados, construcción de reservorios de agua, mantenga su pileta de natación o tanque australiano llena, esta reserva de agua es indispensable en caso de incendios.

Ante cualquier consulta o emergencia comunicarse a:

Bomberos: (2983) – 100 – 422222

Emergencias municipales: 147 – 431015 – 43 0910 y 0800-999-6637

