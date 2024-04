(video)«Defensores de nuestro cielo», este viernes, exposición de la Fuerza Aérea en el Aeroclub

18 abril, 2024

Este viernes, de 9:30 a 13:00 se presenta en el Aeroclub Tres Arroyos, el evento “Defensores de nuestros cielos” con entrada libre y gratuita, presentado por la Fuerza Aérea Argentina para todas las escuelas secundarias de la ciudad y abierto a la comunidad, a través de la exposición del Comodoro Luis Briatore.

El evento está destinado a promover el espíritu aeronáutico y qué sepan hace la Fuerza Aérea, ya hay mucha gente trabajando no sólo pilotos, hay mecánicos de distintas especialidades, informáticos, comunicantes, actividad antiaérea, grupos de operaciones especiales, la parte contable, administrativos, personal civil; nosotros tenemos una planta de personal con mucho personal femenino, es algo que la gente no conoce y es una buena carta de presentación en una época en donde el trabajo no sobra”.

“Es un día de campo y es muy interesante para poder informar sobre la carrera de pilotos que se estudia en Buenos Aires y Córdoba; en tanto como personal civil, con un examen se puede ingresar en cada una de las áreas”.

La presidenta del Aeroclub, Marina Lara, Brindó detalles a LU 24 y dijo que “esta tarde llegaron los aviones Mentor, los mecánicos y los pilotos, esperamos que llegue Briatore; a las 10:00 de la mañana viene un avión de la Segunda Brigada Aérea de Paraná un Hurón, y a las 11:00 un helicóptero Sea King”.

“Los Mentor son los aviones de entrenamiento, los primeros aviones que utilizan; la idea de ellos es contarles a los chicos cómo es la carrera, los valores y todo lo que transmite la Fuerza Aérea y luego va a haber una demostración; los chicos pueden interactuar con los pilotos, con los aviones, tocar el helicóptero”, dijo Lara y agregó que “Briatore es muy dinámico, le encanta interactuar con los chicos, por suerte hay muy buen clima”.

“Se pueden traer la reposera, para pasar un buen rato hasta el mediodía, traer el mate y si quieren pasar la tarde, los esperamos”, concluyó.

Volver