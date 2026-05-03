Déficit habitacional en zonas rurales: la mirada de un arquitecto tresarroyense

3 mayo, 2026 45

Editorial Perfil publicó una investigación del arquitecto tresarroyense Facundo López Binaghi sobre los estudios que el profesional realizó por el déficit habitacional en zonas rurales, a través de la Fundación Tejido Urbano, que él integra.

LU 24 consultó a López Binaghi sobre el trabajo efectuado, y en la conclusión indica que “hay una realidad: una de cada cuatro viviendas está vacía”.

Luego se refirió a la “demanda insatisfecha generalizada, que persiste por los bajos ingresos de la población, los altos costos de las viviendas y una limitada y oscilante oferta de créditos hipotecarios”, que tiene como respuesta el déficit mencionado, “profundo y con un mercado inmobiliario excluyente”, según opinó.

“Existe una demanda insatisfecha generalizada, que persiste por motivos como los bajos ingresos de la población en general, los altos costos de las viviendas, “y una limitada y oscilante oferta de créditos hipotecarios”. El resultado es un “déficit habitacional profundo y un mercado inmobiliario excluyente”.

También hizo referencia a situaciones similares que se dan en Tres Arroyos y distritos vecinos, con concentraciones poblacionales en las cabeceras en desmedro de las localidades del interior.

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