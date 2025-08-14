Definen aspectos de la llegada de Leda Bergonzi a Tres Arroyos

14 agosto, 2025 198

Virginia Menéndez habló con LU 24 sobre los aspectos organizativos referidos a la llegada de Leda a Tres Arroyos, el sábado 20 de septiembre, en el Polideportivo Municipal.

“La entrada es gratuita, y numerada, porque tenemos 2500 disponibles y serán ubicados con el número de la entrada en instalaciones del Polideportivo, es decir si uno tiene el número 1010 estará sentado en el lugar 1010”. Habrá dos accesos, uno para gente con movilidad reducida o discapacitada y otro para el público en general”, sostuvo.

“Se pedirá un alimento no perecedero que será destinado a la Asociación Payasolidarias, y a la vez pondremos en venta un bono destinado a costear los gastos para la llegada de Leda, pero reitero que no tiene que ver con la entrada”.

“Algunos tenemos necesidades por salud, otros para estar más tranquilos y la idea de traer a Leda es para ayudar a la gente, hay mucha gente que quiere conocerla, que quiere ir, y son muchos kilómetros por lo que con un grupo de gente amiga pensamos en traerla, pensamos en la necesidad de la gente y encaramos esta aventura linda, mágica, para hacer el bien a la comunidad, se produce algo muy lindo, muy fuerte”.

Por mayores consultas y para asegurar la entrada, se pueden comunicar con Menéndez al 2983- 410031.

