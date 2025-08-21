Del 29 al 31 de agosto: Campus de básquet 2025 en Costa Sud

Desde el 29 al 31 de agosto se llevará a cabo un campus de básquet organizado por el Club Costa Sud, y en tal sentido, el entrenador Juan García dijo: “es un gran esfuerzo que hace el Club en la parte de básquetbol, también de la comisión y el grupo de apoyo, en este caso ofreciendo un campus de básquet.

En principio la idea fue conseguir los mejores profesionales, y lo hemos logrado, ya que sumamos a Juan Lufrano, que es un especialista reconocido en el ámbito de este deporte, y trabajará con los menores. En cuanto a los mayores, nada menos que Mauro Polla, bahiense, con gran presencia en selecciones juvenil y mayor.

Son profesionales de primer nivel que trabajarán con nuestros profesionales Nicolás Cirone y Sebatián Roppel.

Apuntamos a la calidad del ofrecimiento, con pocas vacantes disponibles, y no nos pasaremos de 80 cupos, donde trabajaremos en tandas, y los jugadores serán los protagonistas durante los tres días”.

García también informó que habrá charlas por parte de los profesionales invitados, y será abierta para familias, jugadores y público en general.

