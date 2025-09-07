Del fiscal detenido al joven que huyó: las curiosidades y anécdotas de las elecciones

La jornada electoral bonaerense dejó varias situaciones insólitas que llamaron la atención de votantes, medios y autoridades. Entre las más comentadas se destacaron el arresto de un fiscal, dificultades de candidatos para sufragar y anécdotas que se viralizaron en redes.

Uno de los casos más resonantes ocurrió en la localidad de Malvinas Argentinas, donde un fiscal de La Libertad Avanza (LLA) fue detenido mientras intentaba robar boletas de Fuerza Patria.

El episodio se produjo en la Escuela N° 12 de Villa de Mayo, cuando un votante sorprendió al hombre guardando varios fajos de boletas en un sobre. La situación fue filmada y alertada a las autoridades de mesa, lo que derivó en la detención del fiscal.

Humor y curiosidades en los colegios

En Vicente López, el Instituto Pedro Poveda, donde votó Karina Milei, ofreció otra postal llamativa. Madres y alumnos pusieron una mesa de venta de dulces para recaudar fondos para un viaje de estudio. La propuesta incluía pastafrola, bizcochuelos, budines y galletitas, generando un ambiente festivo entre los votantes.

En el mismo establecimiento apareció escrito el número “3%” junto al nombre de la secretaria general presidencial, una chicana irónica relacionada con los audios filtrados de un extitular de la Andis, donde se mencionaba un supuesto esquema de corrupción y sobreprecios.

Mientras tanto, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se emocionó al hablar de la primera votación de su hijo mayor. “Hoy vota por primera vez mi hijo mayor. Probablemente lo voy a acompañar, es un acto familiar”, dijo el jefe provincial, con la voz entrecortada. Destacó que se trata de la primera elección provincial separada del calendario nacional.

Otro protagonista de la jornada fue Francisco Adorni, primer candidato a diputado por la Octava Sección de LLA y hermano del vocero presidencial. Adorni llegó a su mesa en el Colegio Nacional de La Plata pasadas las 9, pero no pudo votar de inmediato porque no había llegado el presidente de mesa.

“Es mi primera elección, muy contento, muy loco todo, la verdad feliz. Ojalá sea una buena jornada para todos”, comentó a la prensa mientras esperaba. Casi una hora después pudo finalmente ejercer su voto.

Mientras aguardaba, un votante bromeó entregándole un billete y diciendo: “Acá le dejo para Karina el 3%”, otra referencia al escándalo de los audios de Diego Spagnuolo en la Andis.

Situaciones insólitas y conflictos

En Mar del Plata se registró un hecho particular en el Colegio Federico Leloir. Un joven votante fue convocado como presidente de mesa y, al ser notificado, decidió huir corriendo. Subió a su auto y se fue a toda velocidad, dejando desconcertado al personal de custodia.

La falta de autoridades de mesa y la negativa de varios vecinos a ocupar los cargos vacantes provocó que solo una de las siete mesas del colegio pudiera abrir a tiempo.

La jornada también tuvo tensiones políticas. La diputada nacional de LLA, Lilia Lemoine, protagonizó un cruce con los medios tras votar. La legisladora acusó a cronistas de acosarla y dificultarle el paso, asegurando que incluso la empujaron y le pusieron micrófonos en la cara.

“Les pedí que no me tocaran muchas veces. Se detienen recién cuando sacás el celular y los grabás. Debí hacerlo antes”, publicó Lemoine en su cuenta de X, donde relató el episodio.

Entre los eventos anecdóticos, también se registraron situaciones de emoción y humor. Votantes y candidatos compartieron momentos de tensión, risa y sorpresa. La combinación de incidentes, chicanas y emociones dejó un registro variado que se viralizó en redes sociales durante toda la jornada.

El escenario electoral bonaerense reflejó, además, el desafío de organizar la primera elección provincial independiente del calendario nacional. Más de 14 millones de ciudadanos estaban habilitados para votar, distribuidos en distintas secciones que renovaron legisladores y concejos deliberantes.

Los incidentes, como la detención del fiscal y la fuga del presidente de mesa, marcaron la complejidad logística del proceso. Sin embargo, también hubo momentos de cercanía y afecto, como la emoción de Kicillof acompañando a su hijo o los gestos de humor de algunos votantes en los colegios.

La jornada mostró que, más allá de los números y los resultados, las elecciones están cargadas de anécdotas humanas que reflejan la interacción entre votantes, candidatos y autoridades. Los imprevistos, los malentendidos y los gestos de alegría o enojo se mezclaron con la solemnidad del acto electoral, dejando un recuerdo variado de este histórico domingo bonaerense.

En medio de la tensión y la competencia, la combinación de humor, sorpresa y emoción marcó la primera elección provincial de la historia de Buenos Aires. Desde la detención de un fiscal hasta la broma del “3%”, la jornada ofreció imágenes y relatos que se seguirán recordando en redes y medios.

