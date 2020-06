Delincuencia en los menores: Consideran que falta contención familiar y que tampoco se las brinda la sociedad

El Psicólogo Carlos Cartagenova se refirió a la situación que se viene registrando en la ciudad, respecto a la presencia de menores involucrados en hechos delictivos y consideró que los mismos, no solo no tiene contención en la casa, sino que además no tienen contención de la sociedad tampoco.

“Es un tema que tiene que ver con la delincuencia y la trasgresión que convienen pensarlo desde dos lugares. Por un lado la relación de la ley con los sujetos humanos y por otro, la situación del sujeto que trasgrede y que delinque. La ley se instala, para que uno exija al otro el cumplimiento de cierta norma de conducta, una especie de contrato social”, desarrolló.

Destacó que la cárcel “es fruto de la época de la modernidad que tenía pretensión de rehabilitación, brindar algún resultado y queda claro que solo tienen que ver con la dimensión del castigo. En el caso de la delincuencia juvenil, creo que el menor no solo no tiene contención en la casa, sino que no tienen contención en la sociedad tampoco. Hay cierta naturalización de formas de vida de si en la familia, si en el barrio, se instala esto de todos roban como fórmula general. Esto involucra una especie del dicho si todo lo hacen, porque yo no y empiezan a dejar de ser percibidas como delitos ciertas cosas y pasan a ser formas de vida”, advirtió.

Cartagenova, mencionó además que “la penalización del menor llevaría a un resultado similar a la del adulto que delinque, el fracaso del sistema carcelario. Creo que se tiene que trabajar mucho desde lo preventivo. La recuperación de la cultura del trabajo, de que si uno intentaba el camino del esfuerzo las cosas se iban dando e ir desterrando la cultura del trabajo fácil”.

