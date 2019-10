Delinean el trabajo conjunto a futuro por un centro comercial a cielo abierto

Tras la presencia de especialistas de CAME vinculados a la temática, quienes mantuvieron un encuentro a su vez con arquitectos del municipio y brindaron un relevamiento sobre el centro comercial de Tres Arroyos, hoy anunció a la prensa que se trabajará en un conjunto de mejoras que potencien la actividad de los negocios locales.



El presidente de la Cámara Económica de Tres Arroyos, Augusto De Benedetto, destacó el acompañamiento permanente del titular de Obras Públicas municipal, Mario Izurieta. “Esto empezó con la firma del convenio con el Municipio, luego el viaje a España de Graciela Sabarots a observar la experiencia de centros comerciales a cielo abierto allí, y después vinieron las reuniones con Mario y la arquitecta de CAME, en vista de la voluntad política del Municipio de llevar adelante pequeñas reformas en el centro local, para ir modificándolo de cara a lo que se pretende lograr”, dijo De Benedetto.

“Este proyecto tiene una estrategia comercial, y busca asociar diferentes o iguales rubros para mejorar e incrementar las ventas”, completó.

Graciela Sabarots, por su parte, consideró que “con este trabajo de manera conjunta entre lo público y privado, tenemos mucha expectativa para abordar el tema. En la visita de los miembros de CAME nos dejaron su devolución en base a los primeros pasos que deberíamos ir dando”.

Finalmente, el secretario de Obras Públicas municipal, arquitecto Mario Izurieta, recordó que “hace unos años se generó un proyecto que no era peatonalización, sino una solución mixta que permita una circulación mínima. Se presentó, pero hubo restricciones financieras que fueron posponiendo esta idea. Ahora trabajamos con CAME y la Cámara Económica que tratan directamente con los comerciantes y nosotros estamos en la parte técnica pero con los mismos objetivos. Tenemos que definir un área de centro donde profundizar el trabajo, que estaría ya definida y ellos plantean hacer un recorrido entre el Municipio y lo que hoy es el Centro Cultural, y nos va permitir unir dos polos de atracción y hacer que esa circulación sea un paseo. Reconocen el patrimonio arquitectónico, y en base a eso a mitad del mes próximo tenemos una devolución del área a trabajar, y en la medida que se puedan ir haciendo cosas de esa remodelación del centro, veremos de acuerdo al presupuesto como se irán uniendo. Pero estamos de común acuerdo en cómo se irá transformando esa zona”, expresó.

“Debemos garantizar el escurrimiento del agua para evitar anegamiento en el centro, al llegar a nivelar veredas y lo otro costoso es la eliminación de cables que eso hay que trabajar con la CELTA que incluso ayer estuvieron presentes también. Hay que rever tema cloacas y pluviales. Lo positivo es que ahora se trabajará en forma conjunta”, consideró.