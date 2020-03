Delito rural: “No tenemos la mínima duda de que es para comercializar. Eso lo tiene que saber la policía y el Poder Judicial”

El Presidente de la Sociedad Rural de Tres Arroyos, Eugenio Simonetti, se refirió a los delitos rurales registrados durante el último tiempo y manifestó su preocupación por la que están atravesando los productores de Tres Arroyos. Asegura que el fin es la comercialización de los animales y que esto lo debe saber tanto la policía como el Poder judicial.

“Estamos muy preocupados, porque evidentemente tuvimos un momento de tranquilidad hace cinco o seis meses cuando parecía que se había controlado a una banda de delincuentes, pero esto ahora ya se habla de dos o tres animales por campo, que no tenemos la mínima duda de que es para comercializar y eso lo tiene que saber la policía y el Poder Judicial. A su vez hay un gran desaliento desde la policía, porque hay parte de los fiscales que piden que detengan a los ladrones robando infraganti ya que si no tienen problemas para hacer los sumarios. Imagínense que Tres Arroyos son 570 mil hectáreas y sería como sacarse la grande en navidad. Es imposible, de noche no se puede ver la gente. Bajan a la gente de una camioneta, sigue, se hace el robo y capaz que a las dos horas los pasan a buscar”, puntualizó.

Simonetti remarcó a LU 24: “yo entiendo a todo el mundo, pero es lento y mientras tanto tenemos a 20 o 30 productores a los que les faltan 3 animales a cada uno. Hemos tenido robos en las casas de los productores y mientras tanto estamos investigando, pero hay que trabajar con más velocidad”.

Mencionó que el CPR cuenta con pocos medios para realizar su tarea, “ahora se trabaja para combinar los móviles de ellos con los destacamentos de los pueblos. En definitiva, creo que cubrirán mejor la zona, pero mientras tanto roban y la gente está asustada”.

Simonetti además remarcó que “los productores de Tres Arroyos ponen vía la Comisión Vial unos 11 millones de pesos por año, para mantener los vehículos de la policía rural y los destacamentos. Contribuimos de gran manera para que se tomen las medidas correspondientes. Nosotros seguimos reclamando la fiscalía especializada, el Poder Judicial dice que no se necesita, pero los problemas vuelven a aparecer. Le tenemos miedo a lo que son los ingresos en las propiedades de los productores”.

Por otra parte, se refirió a las medidas que el gobierno nacional pretenden imponer al sector en materia de retenciones e indicó: “no se justifica la suba de más retenciones. Lo que se juntaría serían alrededor de 400 millones de dólares que es lo que pierde Aerolíneas Argentinas por ejemplo. Esto es como causar un enfrentamiento que no se justifica en un momento del país con muchos problemas”.

