Dello Russo: “La reducción del IVA no tendrá el impacto deseado”

El Cdor. Hugo Dello Russo, también se refirió a las medidas puestas en marcha por el Ejecutivo Nacional, y respecto a la reducción del IVA advirtió que no tendrá el impacto deseado.

“No tendrá el impacto deseado, sí impacto en los precios y una reducción pero no lo deseado, porque hay parte de los insumos que vienen con un IVA de arrastre y hay parte que no, no será significativa. Tendría que tener una reducción en el precio, no diría el porcentaje del IVA, pero algo menos sí”, explicó.



Manifestó que el efecto no es lineal “porque en el costo de cada producto hay varios IVA y no todos tienen IVA. Es un manotazo de ahogado, y al reducirse el impacto fiscal, hay menos dinero coparticipable con lo cual pierden las provincias. También perderán con el impuesto a las ganancias, que si bien es injusto, es una base de ingresos importante a las provincias y para la provincia de Buenos Aires es importantísimo”.

Aseguró que “hay una cultura del sálvense quien pueda. El empresario argentino tiene cultura de inflación hace muchos años. Es la del sálvense quien pueda, aumentan al voleo, cuando ni la mercadería ha subido y prevén aumentos y perjudican siempre al consumidor final”.

Consideró que la situación es muy complicada, para cualquier que gane las elecciones.

“Hay un déficit fiscal y deuda muy importante. Hay que hacer acuerdos de todos los sectores políticos, empresarios, obreros, con una tregua de 180 días un año, porque si no, la tendremos muy complicada”, advirtió.