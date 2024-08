Delón y Tres Arroyos Escribe: Omar Eduardo Alonso

La muerte horas atrás del actor Alain Delón ha sido noticia de alcance mundial por los pergaminos obtenidos en una dilatada carrera, especialmente cinematográfica.

¿Estuvo en Tres Arroyos? No que yo sepa.

¿Sabía de la existencia de Tres Arroyos? Casi seguro que no tenía noticia alguna.

Sin embargo hubo una vinculación circunstancial al promediar la década del 90.

Delón era un muy entusiasta del boxeo y su presencia en escenarios donde se disputaban cosas importantes, como títulos mundiales, era frecuente.

Esa circunstancia hizo que conociera y consolidara una fuerte amistad con Carlos Monzón.

Incluso fue un ferviente admirador y participó en la organización de varias de las peleas más importantes desarrolladas en Europa.

Como consecuencia directa, mantuvo un contacto con Susana Giménez quien logró su presencia en el país y en su programa de televisión del afamado actor.

Esto ocurría en 1995 y no sería el único espacio televisivo que visitó Alain. También estuvo en “Siglo 20 cambalache”, que conducían Fernando Bravo y Teté Coustarot.

Delón no dominaba el castellano y Susana tampoco el francés, de modo que debió recurrirse a una traductora e intérprete.

Y allí estuvo una tresarroyense cumpliendo ese importante rol.

Lo hizo la profesora Mariel Druetta, cuya foto acompaña esta crónica.

Sin dudas fue una distinción importante que habla de un verdadero profesionalismo en el manejo del idioma galo.

