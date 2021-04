Demolición de paradores para construir nuevos, y amigables con el medio ambiente

15 abril, 2021 Leido: 102



Tal como se anunció en los últimos días, muchos de los paradores que se encuentran ubicados en las playas tresarroyenses serán demolidos para poder cumplir con los pliegos establecidos, y así también, poder construir desde cero “paradores sustentables” o amigables con el medio ambiente. Es por ello, que Francisco “Panchito” Aramberri, Director de Turismo del municipio de Tres Arroyos, explicó en LU24 sobre los detalles de la cuestión.

“Es un tema bastante arduo, que lleva bastantes años y cada parador tiene su historia, algunos se han vencido las concesiones, otros no se han cumplido con los pliegos de licitación” explicó Aramberri en primer lugar, y es por ello, que agregó “decidimos hablar con los paradores para que tengan esta temporada que ha pasado de verano, y luego de terminada la temporada empezar a realizar las acciones que tenemos que hacer, es decir, vamos camino a este nuevo tipo de paradores sustentables, hechos con maderas, construcciones en seco, pilotes, que desde lo ambiental lleva a tener estructuras más amigables con el medio ambiente”.

Si bien no detalló particularmente la situación de cada parador en cada localidad balnearia, el Director de Turismo municipal, sostuvo que “en las tres playas, muchos de ellos están en falta, se les ha enviado una carta documento desde el municipio para que en el plazo de unos días se pueda cumplir con la obra, estamos esperando que se cumplan esos plazos para tomar las medidas correspondientes desde el Estado”. En ese sentido, expresó que “generalmente en los pliegos de licitaciones se divide en tres etapas, donde los concesionarios tienen que cumplir con distintos proyectos de obra, y en estos casos, están todos vencidos los plazos y tiempos de los que puedan realizar”.

Aramberri, se refirió a que “en el caso de Samoa, el ganador del pliego quería empezar el año pasado con la obra, y es uno de los paradores que estaría empezando con la obra de construcción, pero estamos viendo el tema de la ubicación, tuvimos una reunión con el ganador del pliego en su momento, porque está en un lugar que, por ejemplo, el desembarco de proveedores hace difícil el acceso muchas veces a la bajada” y añadió “estamos analizando el lugar, en esta semana o la que viene se definirá”.

“Paradores sustentables”

En cuanto al proyecto de construir desde cero “Paradores Sustentables”, Francisco Aramberri, explicó que “son las nuevas modalidades que se están realizando en las distintas playas, como Pinamar o Gesell, se están demoliendo los paradores con construcciones fijas de cemento y ladrillo, y vamos camino a otro parador, que es sobre pilotes de madera, para que la arena tenga un corrimiento, y si la marea sube pueda acceder por abajo, construcciones en seco, en algunas playas se usan los famosos contenedores también”.

En cuanto a ello, mencionó también que dependerá también “del proyecto que se quiera realizar, en el Concejo Deliberante hubo muchas discusiones, porque se aprobó el tema del concurso, el proyecto del Ejecutivo que subió el Director de Turismo Julián Lamberti, fue rechazado” por lo que hoy por hoy se intenta desde el DE, según expresó Aramberri, que “lo que queremos es que no se presenten licitaciones monstruosas donde los oferentes no las puedan cumplir, entonces queden en falta, por ganar la licitación se presentan 14 espacios a hacer y terminan haciendo 3 y después los costos no dan para seguir con la obra”. Se busca una planificación más real, sustentable y beneficiosa tanto para el concesionario, el turista y el medio ambiente. “Queremos que el oferente pueda tener un lugar donde se pueda manejar, donde pueda ganar plata, brindar un servicio, entonces vamos camino a pensar en un parador que no sea de grandes dimensiones, cómodo sustentable y de buen gusto para los tres balnearios”, finalizó.

