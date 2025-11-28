¿Demolición, recuperación o venta? Preocupa el destino del Casino de Necochea

Hay gran polémica en Necochea, luego que el edificio donde funcionara el casino de esa localidad, en la Villa Díaz Vélez, fuera tasado recientemente en la suma de 9 millones de dólares.

El arquitecto Néstor Freita, en contacto con LU 24 se refirió a esa situación de forma muy crítica, argumentando que se lo dejó caer – incluso sufrió un incendio que quemó el teatro – con un objetivo inmobiliario, ya que en su cercanía hay un barrio privado.

Freita habló de errores no sólo de construcción, argumentando que no se respetó a la naturaleza, lo más importante, sino que se tomaron modelos europeos que no tuvieron en cuenta, por ejemplo la ubicación de la pileta mirando al sur, con la consecuencia lógica de no poder usarla cuando el viento de ese sector hacía bajar considerablemente la temperatura, entre otros aspectos, y también a la mezcla de estilos que se utilizaron en su polémica instalación en la década del 70.

“Fue como hacer un Titanic”, dijo a FM Ilusiones al evocar el principio y final del coloso.

“En el Titanic se priorizó el lujo y la grandilocuencia sin prever la resistencia de los materiales frente al frío extremo, en Necochea se impuso una estética foránea que despreciaba la sabiduría local. “La falla no fue solo del capitán. Hasta se descubrió que las planchas de hierro del Titanic no resistían la baja temperatura”, dijo

“En un país ávido de modernidad y seducido por la imitación de aquella época, la importación acrítica de modelos extranjeros terminó por desoír la voz de la geografía, lo más importante y del sentido común local”, sostuvo, con una visión sumamente crítica, y expectante ante lo que pueda suceder si se produce la venta de los sectores linderos, “como la playa de estacionamiento, un verdadero clásico en el verano, ya que es un sector reparado donde se congregan turistas y residentes a tomar mate”.

Historiando la situación, el arquitecto Freita dijo que “este casino está en Necochea, pero no pertenece a los necochenses, pertenece al conjunto de los habitantes de la Nación Argentina, a este parque público – en referencia al Miguel Lillo, y el objetivo único es la venta”.

Manifestó además que “está muy deteriorado porque el último incendio destruyó el teatro, un teatro hermoso por donde pasaron figuras nacionales ; no hay cuidadores, acá se despreocuparon totalmente, lo dejaron caer con el único objetivo de venderlo”.

“Es como Frankenstein”, sentenció duramente y agregó: “pretendieron hacer un hombre perfecto pero fracasó, se trataron de compartir todos los estilos sin tener en cuenta la geografía del lugar que es la más importante, se usaron materiales como aluminio y se imitó la arquitectura europea”.

Freita se explayó y manifestó los errores más importantes, citando que “acá se puso la pileta de natación mirando al sur, en el frente, es una contradicción por el clima, ya que cuando había viento sur no se podía usar por el descenso de la temperatura, se usó el aluminio y chapas, exponiendo la cobertura de la estructura a la erosión marina; no se contemplaron esas cosas, hay varios conflictos, aunque la estructura de hormigón está en buena condición”.

“Nosotros en Necochea estamos cansados de perder cosas, hemos perdido pedazos de parque, hemos perdido puentes, patrimonio y creo que la villa -Díaz Vélez- ha crecido terriblemente, debemos tener 35 mil habitantes o más pero tenemos parte de la peatonal alquilada, nos falta espacio deportivo, nos falta el casino. Tenemos dos oportunidades, o vender todo o generar conciencia, pero se debe proteger lo que tiene”, explicó.

