Dengue: recomiendan informarse a través de canales oficiales y no por redes

31 marzo, 2024

El Subsecretario de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Tres Arroyos, Gabriel Francia, en contacto con LU 24 avanzó en las recomendaciones para evitar la propagación del mosquito transmisor del dengue, el Aedes Aegipty.

Dijo que es fundamental realizar la limpieza y descacharramiento en los patios o lugares abiertos para evitar la acumulación de agua, ya que la hembra deposita sus huevos no en lugares abiertos sino en sitios cerrados, como neumáticos viejos o elementos que puedan guardar líquido.

Asimismo, recomendó informarse a través de canales oficiales y no tanto por las redes sociales, ya que muchas veces se presta a confusión, y se logra una preocupación no deseada, ya que hasta el momento no se ha identificado ninguna especie del vector transmisor del virus en las trampas que la comuna tiene dispuestas y que son relevadas con frecuencia.

En sus consideraciones, Francia dijo que “el mosquito es una especie totalmente doméstica, urbana, de origen silvestre, que sería más fácil detectarla ya que sabemos que se desarrolla en un ámbito urbano, por lo que es interesante que los vecinos nos acerquen los mosquitos para su análisis”.

“Se supone que los neumáticos viejos son los mejores criaderos, ya que una vez que ingresa el agua es muy difícil de evaporarla y además toman temperatura que favorece el crecimiento de las larvas”, relató.

“Es importante que, en caso de hallar algún mosquito, la gente pueda sacarle varias fotografías de diferentes ángulos y acercarla a la Subsecretaría junto con el mosquito atrapado, ya que permite observarlo; nosotros hemos podido descartar todas las fotos porque eran de la especie que puede afectar a los equinos, que es otro virus que produce la encefalomielitis equina, pero no es preocupante, porque existe una vacuna y es responsabilidad de los propietarios aplicarla”, sostuvo.

“Llamo a la gente a no considerar tanto a las redes sociales porque circula mayor información que escapa totalmente de las manos del periodismo o de la parte oficial, científica o técnica como podemos ser nosotros; hay un canal oficial que en cuanto aparezca un mosquito o tengamos un caso autóctono de dengue, lo informemos, ya que tenemos una mesa permanente de trabajo con la gente de salud”, significó.

“Por lo pronto lo que tenemos que hacer es seguir descacharrando y también seguir con la campaña de eliminación de neumáticos viejos en el distrito, por lo que pedimos evitar esa mala costumbre de arrojarlas al costado de los caminos como hemos visto”, concluyó.

