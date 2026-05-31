“Dentro de la Ley, todo. Fuera de la Ley, nada”. Detuvieron la obra callejera de Movistar

31 mayo, 2026 2.842

La Municipalidad clausuró la obra de ampliación de la red de fibra óptica de la multinacional Movistar. Varias cuestiones fuera de regla, motivaron a actuar de esa forma, especialmente dando respuesta a la queja vecinal.

Lo cierto es que se recibieron innumerables inquietudes desde distintos barrios sobre el uso indiscriminado del espacio público, obstrucciones, roturas sin reparar y lo más molesto la colocación de postes de madera para sostener los tendidos en sitios inadecuados, chocando con lo privado y la estética de la ciudad.

Lo cierto es que no tenían permiso municipal y se encontraron, además, irregularidades en la documentación de los rodados que usaban para los trabajos los obreros de la empresa contratista. Fueron secuestrados dos camiones y dos camionetas.

Al parecer, se retomó el trámite para regularizar y estarían en conversaciones con una firma local que podría llegar a hacerse cargo.

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