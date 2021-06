Denuncia que le robaron la identidad e intentan estafar a todos sus contactos

Andrea Natalia Queipo denunció a través de LU 24 que, en el día de hoy, sufrió el robo de su identidad por ciberdelincuentes desconocidos. “Fui víctima de un hackeo de identidad, quiero decirle a todos mis contactos, que sigo siendo Natalia y que no cambie de número”, dijo.



Según lo que pudo averiguar la víctima, las personas que se hacen pasar por ella intentan venderles dólares a sus contactos, citándolos a lugares y brindándoles información falsa.

Queipo aseguró que los malvivientes se comunicaron con todos sus contactos, diciéndoles que ella había cambiado de número teléfono. “Por favor no lo acepten, no le sigan la conversación, no soy yo”, manifestó.

“Están intentando estafar a través de mi nombre, hackearon mis redes sociales desde una tablet de la ciudad de Salta”, informó.

“Me enteré hoy al mediodía cuando mis contactos me comenzaron a enviar mensajes preguntando si habia cambiado de número y si era yo la que les enviaba eso”, finalizó.

Se recuerda a la sociedad que deben estar atentos a los intentos de estafa telefónica o de redes sociales. En un mundo globalizado, donde las conexiones y los accesos están en la mano, el corroborar los datos y no brindárselos a nadie, es una forma de mantener a salvo la identidad. Por este motivo, el cambiar las contraseñas cada un tiempo, y el mantener un uso correcto de las tecnologías de comunicación, son herramientas elementales para no caer en las manos de la ciberdelincuencia.

