Denuncian caballos y boyeros en el paseo del Arroyo Claromecó

15 junio, 2022 Leido: 224

El pasado fin de semana vecinos encontraron el Paseo del Arroyo en Claromecó, con boyeros eléctricos y caballos en la zona de las cascadas desde la quinta en adelante. Esto va en contra de una decisión del Concejo Deliberante del 20 de abril del 2022. Acusan al Municipio, puntualmente al delegado, de haber dado permiso para que esto ocurra. Denuncian que el vivero de nativas, el COA Tres Cauquenes y la Sociedad de Fomento registraron los daños en el lugar. “Desde el 2017 desde el Club de Observadores de Aves venimos haciendo presentaciones para el manejo del espacio natural del Arroyo Claromecó; propusimos cortes en algunos lugares para que la vegetación resulte más amigable, y se lograron miradores, una pérgola, para alentar a que se use de manera recreativa y en vinculación con el entorno natural. Se sumaron algunas bajadas nuevas, y en su momento se acordó con el entonces delegado Carlos Avila que en algunos lugares entre las bajadas se mantuviera a la vegetación en su estado silvestre, para que allí se nucleara la fauna del lugar, las aves, los tucu tucu, para que gracias a ese mantenimiento se pudiera observar todo lo que muestran los carteles, la naturaleza silvestre y no puesta o plantada. Después vino el rally, que hizo un desastre agrediendo sin sentido a la naturaleza, y se hizo una presentación pidiendo que la competencia vaya por otro lugar. La solicitud es que el Concejo declare a este corredor biológico como paisaje protegido, pero por el momento eso está pendiente”, explicó la bióloga Analía Belaus.

Con respecto a los boyeros eléctricos, Belaus advirtió que el permiso para su colocación, “lamentablemente al parecer lo ha dado el delegado, y es una picardía porque atenta contra algo que contribuye al turismo. Consideró, en este sentido, que “las márgenes del arroyo, que figura como río aguas arriba, son reservorios de un ecosistema natural que no deberían alterarse ni con máquinas, ni con caballos o vacas, porque hay más de 50 vacas cuyo dueño desconocemos”. En este sentido, cabe indicar que la información preliminar sobre este tema indicaba que ya hace un mes la comisión de la reserva natural municipal de Claromecó, junto a Federico Isla, encontraron boyeros y vacas dentro de la reserva. La novedad con pedido de difusión y las fotografías las distribuyó Paula Taraborelli.

La rotonda

Finalmente, Analía Belaus recordó lo sucedido con la rotonda de 42 y Costanera, de donde se denunció el retiro de las plantas nativas que habían sido colocadas allí por un grupo de paisajistas y el Vivero Experimental de Nativas que funciona en la Estación Forestal. “Nos convocaron, de manera voluntaria, para aportar al diseño de este espacio, se pusieron plantas nativas, se hizo un muy lindo trabajo con bancos, mesitas, los médanos naturales empezaron a crecer naturalmente y también las plantas, y de la noche a la mañana le pasaron la topadora encima. La única palabra que se me ocurre es incoherencia”, concluyó.

