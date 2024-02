Denuncian “desastre medioambiental” en Claromecó

8 febrero, 2024

Celina Zuchelli envió a LU 24 una nota con pedido de publicación en la que denuncia un “desastre medioambiental”:

“El problema que nos ha ocurrido es en Claromecó donde resido en calle 11 número 2760 entre 16 y 14 a un paso del arroyo Claromecó y puente Gesell.

La casa tiene como nombre “Los Horneritos” y un área de 1800 metros con entrada también por calle 9.

En noviembre de 2023 observamos que comenzó a secarse un Eucaliptus Blanco de alrededor de unos 150 años de antigüedad en nuestra propiedad a escasos metros de calle 9.

Nos preguntábamos con mi hermano Víctor Zuchelli qué habría pasado. No podíamos creer que nuestro Eucaliptus estuviera en esas condiciones, así que llegamos a la conclusión que cuando nuestro vecino de calle 9 sacó de raíz unos árboles de Siempre Verde a principios de octubre tienen que haber vaciado bidones de Herbicida Glifosfato a las raíces de sus Siempre Verde.

El terreno de ese vecino viene en declive hacia el nuestro. Las lluvias han ido transportando el veneno hacia las raíces de nuestros árboles, Cipreses piramidales, Lailander y el centenario Eucaliptus que se han ido secando paulatinamente.

En enero me puse en contacto con la encargada de medioambiente en Claromecó, Mariela Politano, que en conclusión me dijo que teníamos que hacer la denuncia al Ministerio de Agricultura Fiscalización Vegetal

Según Mariela Politano debíamos puntualizar que éste desastre del uso indiscriminado de Glifosato se ha producido en un área urbana y a escasos 60 metros del arroyo Claromecó y también afectando napas subterráneas.

Hice tal denuncia muy detallada con fotos y vídeos.

Hace unos días recibimos una respuesta donde argumentan que por lo visto en los vídeos es en propiedad privada y además que actualmente no tienen recursos para investigaciones o pruebas del suelo.

O sea que, cualquier persona en propiedad privada puede hacer lo que le plazca, inclusive tirar una bomba aunque afecte toda una manzana.

Realmente es desconcertante.

Éste vecino no ha aparecido por aquí, con lo cual no hemos podido hablar con él, que suponemos no sabrá lo que sus trabajadores jardineros han hecho en su terreno después de quitar los Siempre Verde.

¡¡¡Un desastre en pleno pueblo!!!

Mariela Politano, ha dicho ahora que seguiremos trabajando en busca de dónde podremos dirigirnos.

Muchísimas personas que se han ido enterando del caso nos han sugerido de ir a los medios o redes sociales.

Por eso me dirijo a ustedes.

Envío fotos y también puedo enviarles la denuncia al Ministerio de Agricultura y su respuesta.

Muchísimas gracias.

Les saluda atentamente

Celina Zuchelli”.

