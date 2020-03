Denuncian envenenamiento de perros en la zona de Plaza del Árbol

Vecinos de la ciudad denuncian que están matando animales en el barrio de Plaza del Árbol. Una de las manzanas afectadas es entre las calles Brown, Alberdi, Reconquista y Liniers.

Iván Risso fue uno de los vecinos que perdió a su mascota ayer por la tarde cuando salió a pasear como lo hacía habitualmente y decidió hacer pública la denuncia a través de LU 24 para que se tome conciencia y que a otros animales no les pase. Además pide a los vecinos que tengan cámaras de seguridad que las revisen para detectar a él o los responsables.



“No pudimos hacer nada, Galo falleció en minutos y de una manera muy triste. Salvajemente lo mataron, el perro convulsionaba como si fuese un paro, le salía espuma por la boca, así fue el cuadro de situación”, expresó.

También dijo que tras hablar con vecinos se enteró que habían envenenado a otros perros en días anteriores: “La realidad es que es una situación muy angustiante, es muy triste esto que está sucediendo, no solo por los animalitos que mataron brutalmente sino también porque hay criaturas que están en la calle jugando, entonces me parece que esta situación es mucho más grave y mucho más compleja, es muy indignante. Para mi Galo era mi compañero y mi amigo y realmente lo quería como a otro ser vivo”.

Por último, pidió que “desde la justicia, policía y municipio o a quien le correspondan, Bromatología, escuchen esto y tomen acciones. No puede ser que una persona salga a esparcir veneno por toda la ciudad, es aberrante lo que está sucediendo”.

