Denuncian falta de seguimiento de la situación de un geriátrico

La concejal Daiana De Grazia, miembro de la Comisión de Adultos Mayores, responsabilizó al área municipal a cargo de esta temática por la "falta de seguimiento de las recomendaciones que en su momento la Provincia le hizo a un geriátrico local, que inspeccionamos hoy sin previo aviso y donde detectamos algunas irregularidades no graves pero que merecen atención".

"Hoy nos encontramos con que tiene 19 en vez de 10 personas alojadas, el baño no está en las condiciones necesarias para la higiene de las personas, y las historias clínicas no muestran el seguimiento adecuado. No hablamos de situaciones como la del geriátrico del horror ni mucho menos pero tampoco tenemos por qué llegar ni cerca de eso. El área municipal de Adultos Mayores tiene que estar sobre estos casos donde la Provincia inspecciona y hace recomendaciones. Además el director médico de este establecimiento es un funcionario municipal que tendría que haber denunciado esta situación", concluyó De Grazia.