Denuncian por Twitter a un artesano que acosaría a jóvenes en el centro

20 marzo, 2022 Leido: 2004

Una joven denunció por la red social Twitter a un artesano que, en pleno centro de Tres Arroyos, tendría conductas de acoso para con mujeres que pasan por el lugar donde vende sus productos o se detienen a mirar y consultar. El hombre, que al parecer ya no estaría en Tres Arroyos, se dirigiría a las supuestas víctimas con acento extranjero, según el relato de no menos de 15 jóvenes que retuitearon la denuncia original dando cuenta de que les había sucedido lo mismo.



“En el centro de Tres Arroyos por calle Colón, hay un artesano, pareciera que habla en portugués que acosa a chicas, por favor tengan cuidado”, dice el tuit original, al que incluso otra joven contesta que fue a la Comisaría ante un hecho de esas características, pero no le recibieron la denuncia. “Yo el sábado fui a la comisaría porque me hizo algo similar y después pasó reiteradas veces por mi trabajo, estuvo siguiendo a mí patrón y sacándole fotos. Por supuesto que no me tomaron la denuncia, pero me dijeron que llame a la Comisaría cada vez que lo necesite y va un móvil”, aseguró.

