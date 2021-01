Denuncian presuntas malas condiciones laborales en el Hospital

11 enero, 2021

En un posteo de dudosa identidad realizado en Facebook, por una supuesta enfermera, se lanza un airado reclamo sobre las condiciones laborales y de seguridad dentro del Hospital Pirovano.

“No aguantamos más”, “seguramente después de esto me llega el telegrama de despido” “si me llaman a supervisión no voy a ir para que me denigren”, dice quien afirma haber estado o estar con 6 meses de tratamiento con psicofármacos y psicóloga “sólo porque alguien algún día me quiso joder la vida, creen que me castigaron enviándome a COVID”.

Luego de denunciar la inexistencia de nuevos mamelucos y pésimas condiciones de higiene y de mantenimiento de camas, entre otros términos, hace referencia a las negociaciones que el Sindicato realiza con las autoridades sanitarias y las protestas realizadas oportunamente “nos pidieron que bajemos los bombos para negociar”, agrega y cierra con la frase “Una mentira más del sistema”.

