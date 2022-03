Denuncian que una escuela de Tandil obligaba a una niña a comer en la calle por ser vegetariana

20 marzo, 2022

Los directivos de un colegio de la ciudad de Tandil, obligaban a una alumna de 10 años a comer en la calle por ser vegetariana. La chica, que cursa el 5º grado, se lleva su propia comida pero no la dejan usar el comedor.

El propio padrastro de la nena publicó las imágenes para manifestar su indignación por la decisión de las autoridades de la escuela.



Jorge Leveau contó, en diálogo con medios locales y nacionales, que “la directora no le permite comer adentro porque considera que los chicos van a desear la comida de mi hija”, dijo.

En la publicación del video, Leveau explicó que en la escuela almuerzan, pero como ella es vegetariana y los menús generalmente llevan carne, la niña “lleva una ensalada de papas y huevos o alguna de vegetales en un tapercito. Pero en este caso lo inusual y sorprendente es que la directora no le permite comer su ensalada dentro de la institución, entonces tiene que almorzar afuera en la calle”.

En una nota con C5N Leveau dijo que la directora se había defendido diciendo que fue un malentendido, pero que no era la primera vez que pasaba. “Todo se solucionó con la directora, gracias a Dios, pero es bueno visibilizar estas cosas”, agregó.

La publicación del video generó reacciones tanto en Tandil como en el propio colegio, donde los compañeros de la nena se solidarizaron con ella y le dijeron a la directora que si ella comía afuera, todos lo hacían.

