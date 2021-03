Denuncian vecinos deplorable estado de San Martín y Cangallo (Video)

27 marzo, 2021

Los vecinos de Avenida San Martín y Cangallo se quejan del mal estado de la vereda de la esquina que da precisamente para las dos calles, donde además hay un terreno baldío que no tiene la mejor calidad de higiene.



Las veredas están rotas, faltan la mitad de baldosas y hay una enredadera que se va casi hasta el medio de la calle. Los discapacitados no pueden pasar por el lugar y el otro día se cayó un hombre no vidente y se lastimó la cara.

Los vecinos piden al municipio que se exija el cumplimiento de la ordenanza de cercos y veredas.



