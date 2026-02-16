Denunciaron a Sturzenegger y su esposa por el millonario contrato con Cancillería

Los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio presentaron este lunes una denuncia penal ante la Cámara Criminal y Correccional Federal contra el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, por el millonario contrato con Cancillería.

Además, los letrados solicitaron que se investigue la conducta de María Josefina Rouillet, esposa del ministro y directiva de la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad beneficiada por 114 millones de pesos por el contrato en cuestión.



Los abogados piden la nulidad del contrato

La denuncia sostiene que no se cumplió con la normativa de la Oficina Anticorrupción y que una presunta omisión afectó un requisito clave de transparencia, por lo que los letrados pidieron la nulidad del contrato.

